هل يرفع ترامب رفع الحصار البحري عن إيران لفتح مضيق هرمز دون رسوم؟.. تفاصيل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه سيجتمع مع مستشاريه في غرفة العمليات بالبيت الأبيض؛ لاتخاذ قرار نهائي بشأن الاتفاق المطروح مع إيران.

وقال ترامب، في منشور عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، إن الحصار البحري المفروض على إيران “سيتم رفعه”، مشدداً على “ضرورة التزام طهران بعدم امتلاك سلاح نووي أو تطوير قنبلة نووية في المستقبل”.

وأضاف أن “مضيق هرمز يجب أن يُفتح فوراً أمام حركة الملاحة في الاتجاهين دون فرض رسوم عبور”، مؤكداً أن الألغام البحرية الموجودة في المنطقة سيتم إزالتها بالكامل، حيث أن القوات الأمريكية دمرت عدداً منها، بينما ستتولى إيران إزالة ما تبقى.

وأوضح ترامب أن السفن التي تعطلت حركتها بسبب الحصار، ستتمكن من استئناف رحلاتها والعودة إلى العمل بصورة طبيعية؛ فور رفع القيود المفروضة على الملاحة.

كما أكد الرئيس الأمريكي أن “واشنطن لن تُفرج عن أي أموال لصالح إيران في الوقت الراهن”، لافتاً إلى أن القرار النهائي بشأن الاتفاق “لا يزال قيد الدراسة” وسيُحسم؛ “عقب اجتماعه مع فريقه الأمني في البيت الأبيض”.