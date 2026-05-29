حريق قرب معبر الشيخ حسين بين الأردن وفلسطين

اندلع حريق واسع، اليوم الجمعة، في محيط معبر الشيخ حسين جسر نهر الأردن في منطقة الأغوار الشمالية، ما أدى إلى احتراق عدد من المركبات المركونة في موقف غير منظم قرب المعبر، وسط جهود مكثفة من طواقم الإطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى مناطق مجاورة.

ويُعد معبر الشيخ حسين أحد المعابر الرئيسية بين الأردن وفلسطينيي الداخل (عرب 48)، ويشهد عادة حركة نشطة خلال عطلات الأعياد، حيث يتوجه آلاف المسافرين إلى الأراضي الأردنية عبره.

وبحسب المعطيات الأولية، بدأ الحريق في منطقة مفتوحة قبل أن يمتد بسرعة بفعل الرياح وارتفاع درجات الحرارة، ما تسبب في أضرار كبيرة بالمركبات.

وشهدت المنطقة تصاعد سحب كثيفة من الدخان، فيما دفعت فرق الإطفاء بعدد من الطواقم والآليات لمحاصرة الحريق وإخماده.

وتزامن الحادث مع حركة سفر كثيفة خلال عطلة عيد الأضحى، فيما لم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع إصابات بشرية.