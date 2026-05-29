الفنان سامح صفوت يتعرض لوعكة صحية.. تفاصيل

أعلنت الصفحة الرسمية للفنان سامح صفوت تعرضه لوعكة صحية شديدة، بعد تدهور حالته الصحية منذ صلاة عيد الأضحى المبارك، مطالبة الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل.

وكتبت الصفحة الرسمية، منشورا، جاء فيه: "رجاء يا جماعة الأستاذ سامح صفوت تعبان جدا جدا من بعد صلاة العيد".

وأضافت: "أطلب منكم الدعاء له بظهر الغيب بالشفاء العاجل وأن يرفع عنه هذه الشدة وهذا البلاء ".

وتابعت: "إن العبد إذا دعا لأخيه بظهر الغيب؛ وكّل الله به ملكاً يقول آمين ولك بمثله".

وختمت الصفحة، المنشور: "محبتكم ودعواتكم هي أكبر دافع له لتجاوز هذه المحنة، فدعوة الغريب مستجابة، تذكروه بالدعاء، وجمعة مباركة".



