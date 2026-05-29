إصابة مسن في حريق منزل بأسيوط

أصيب مسن بحروق، اليوم الجمعةإثر اندلاع حريق داخل منزل بقرية العزايزة التابعة لمركز الغنايم بمحافظة أسيوط، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الغنايم يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق داخل منزل بقرية العزايزة، ووجود مصاب. وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالفحص والمعاينة الأولية تبين إصابة مسن بحروق متفرقة بالجسم، نتيجة الحريق الذي اندلع داخل المنزل، فيما تمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة.

تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.