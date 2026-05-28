إزالة فورية لـ 6 حالات تعد على أراضي زراعية وبناء مخالف في أسيوط

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، تكثيف الحملات الميدانية والمتابعة المستمرة بكافة مراكز ومدن المحافظة، لرصد أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف، خاصة خلال فترات الإجازات، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع استغلال عطلة عيد الأضحى المبارك في ارتكاب المخالفات.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز، تابعت أعمال الرصد والمرور الميداني على مدار الساعة، حيث تم تنفيذ إزالة فورية لعدد 4 حالات التعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء في المهد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأضاف محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة بأسيوط برئاسة المهندس محمد عبدالرحمن وكيل الوزارة نسقت مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط برئاسة الدكتور مصطفى إبراهيم رئيس المركز وتابعا كذلك أعمال حماية الأراضي خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تم تنفيذ إزالة فورية لحالتي تعدي على أرض زراعية بقرية المطيعة التابعة لمركز أسيوط، وإعادة الأرض لطبيعتها الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات فورية بلغ 6 حالات تعدي على أراضي زراعية ومخالفات بناء بالقوصية ومركز أسيوط، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديرية الزراعة تواصل حملاتها المكثفة للتعامل الفوري مع أي متغيرات مكانية أو حالات بناء مخالف.

وشدد المحافظ على استمرار أعمال المتابعة والرصد الميداني خلال إجازة العيد، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الوحدات المحلية، لمنع أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء بدون ترخيص.

وشدد محافظ أسيوط على أهمية التزام المواطنين بالقانون والحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية وأحد أهم مقومات الأمن الغذائي، مشيرًا إلى استمرار جهود الدولة في تحقيق الانضباط والتصدي لكافة صور التعديات والبناء العشوائي.