فوق جبل عرفات.. الشيخ محمد حسان يخطف القلوب بدعاء مؤثر وسط الحجاج

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثرًا للشيخ محمد حسان خلال أدائه مناسك الحج، ظهر فيه في أجواء روحانية مميزة أثناء وقوفه على جبل عرفات، بصحبة الدكتور عمر عبد الكافي، وسط جموع الحجاج الذين تفاعلوا مع الدعاء بخشوع كبير.

وظهر الشيخ محمد حسان في الفيديو المتداول وهو يرفع يديه بالدعاء، داعيًا لمصر وللمسلمين فى انحاء العالم بالخير والرحمة والمغفرة، في مشهد لاقى تفاعلًا واسعًا بين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبّروا عن تأثرهم الكبير بكلمات الدعاء والأجواء الإيمانية التي سيطرت على المقطع.

وتضمن الدعاء كلمات مؤثرة عن الأمن والاستقرار ولمّ الشمل ورفع البلاء عن الأمة الإسلامية، فيما ظهر الحجاج من خلفه يرددون الدعاء في لحظات روحانية مؤثرة خلال أعظم أيام الحج.