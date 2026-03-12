حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

أكد الإعلامي عمر الحنبلي، أن الأنباء التى تتردد على مواقع التواصل الاجتماعى حول وفاة الشيخ محمد حسان ليس لها أى أساس من الصحة.

وكتب الحنبلي عبر حسابه علي فيسبوك "تنبيه وصلتني أكثر من رساله فحواها وفاة الشيخ محمد حسان الحقيقة هذا الخبر كاذب الحمدلله شيخنا الشيخ محمد حسان بخير و على قيد الحياه.

وتابع" أسأل الله أن يُطيل بقاءه على طاعته فاطمئنوا و لا تلتفتوا لتلك الصفحات المُغرضة التي لا همّ لها إلا استقطاب المتابعين ولو بالباطل و البهتان"

كان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا أنباء اليوم الخميس عن وفاة الشيخ محمد حسان وهو ما نفاه الحنبلي.