دعاء ليلة القدر.. دار الإفتاء تنشر أفضل 80 دعوة مستجابة وتفتح أبواب الخيرات

دعاء ليلة القدر ، يبحث كثير من مسلمي العالم عبر محرك البحث العالمي جوجل عن دعاء ليلة القدر، حيث بدأت من مغرب اليوم الخميس ليلة 23 رمضان ثانية ليلة من الليالي الوترية فى العشر الأواخر من رمضان، وإذا اجتمعت ليلة وترية مع ليلة الجمعة فهى أرجى وأحرى أن تكون ليلة القدر، ويتساءل الكثير من المسلمين هل إذا وافقت ليلة وترية ليلة الجمعة فهل هي ليلة القدر؟، آملين أن تكون اليوم ليلة القدر، لعل تصيبهم نفحة من نفحات الله لا يشقوا بعدها أبدًا، ويغير الله حالهم لأحسن وأفضل حال.

كما ونشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، 80 دعوة مستجابة عن ليلة القدر .

دعاء ليلة القدر

فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه أوصى باغتنام ليلة القدر وخيرها بترديد دعاء ليلة القدر مكتوب من سبع كلمات، وهي: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي»، وقد ورد دعاء ليلة القدر مكتوب قصير هذا فيما ورد عن أم المؤمنين عَائِشَةَ –رضي الله عنها-، قَالَت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ القَدْرِ، مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: قُولِي: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ، تُحِبُّ الْعَفْوَ، فَاعْفُ عَنِّي».

دعاء ليلة القدر

اللهم إن كانت هذه ليلة القدر، فاقسم لي فيها خير ما قسمت، واختم لي في قضائك خير ما ختمت، واختم لي بالسعادة فيمن ختمت.

اللهم اجعل اسمي وذريتي في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع الشهداء، وإحساني في عليين، وإساءتي مغفورة.

دعاء ليلة القدر مكتوب

اللهم افتح لي الليلة باب كل خير فتحته لأحد من خلقك وأوليائك وأهل طاعتك، ولا تسده عني، وارزقني رزقًا تغيثني به من فضلك الطيب الحلال.

اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لي منه نصيبًا، وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وفتنة، فاصرفه عني وعن جميع المسلمين.

اللهم ما كان فيها من ذكر وشكر فتقبله مني وأحسن قبوله، وما كان من تفريط وتقصير وتضييع فتجاوز عني بسعة رحمتك يا أرحم الراحمين.

دعاء ليلة القدر مستجاب

اللهم تغمدني فيها بسابغ كرمك، واجعلني فيها من أوليائك، واجعلها لي خيرًا من ألف شهر، مع عظيم الأجر وكريم الذخر.

اللهم لا تصرفني من هذه الليلة إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل متقبل مبرور، وتجارة لن تبور، وشفاء لما في الصدور، وتوبة خالصة لوجهك الكريم.

اللهم اجعلني وأهلي وذريتي والمسلمين جميعًا فيها من عتقائك من النار، وطلقائك من العذاب.

اللهم اجعلني في هذه الليلة ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعاءه فأجبته.

اللهم إني أسألك في ليلة القدر وأسرارها وأنوارها وبركاتها أن تتقبل ما دعوتك به، وأن تقضي حاجتي يا أرحم الراحمين.

اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبًا إلا غفرته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا دعاء إلا استجبته، ولا تائبًا إلا قبلته، ولا فقيرًا إلا أغنيته، ولا مؤمنًا إلا ثبتَّه، ولا طالبًا إلا وفقته، ولا مظلومًا إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين.

يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات.

اللهم يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، لا يخفى عليك شيء من أمرنا. نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال الخاضع المذنب الذليل.

اللهم ندعوك دعاء من خضعت لك رقبته، وذل لك جسمه، ورغم لك أنفه، وفاضت لك عيناه. يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عمن ناداه.

يا ربنا، اجعل خير أعمارنا آخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، وأغننا بفضلك عمن سواك.

اللهم ارزقنا شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدًا. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله.

اللهم اجعلنا ممن وُفِّق لقيام ليلة القدر، وممن نال خيرها وعفوها وكرمها وفضلها.

ربي، إني طرقت بابك فافتح لي أبواب سماواتك، وأجرني من عظيم بلائك. اللهم يا مسخر القوي للضعيف، ومسخر الجن لسليمان، ومسخر الطير والحديد لداود، ومسخر النار لإبراهيم، سخر لي عبادك الصالحين، وسهل لي أموري، وارزقني من حيث لا أحتسب.

يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد، يا فعال لما يريد.

أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وبقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، وبرحمتك التي وسعت كل شيء، لا إله إلا أنت.

يا مغيث أغثنا.

يا مغيث أغثنا.

يا مغيث أغثنا.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه (ثلاث مرات).

اللهم إنا نسألك:

زيادة في الدين،

وبركة في العمر،

وصحة في الجسد،

وسعة في الرزق،

وتوبة قبل الموت،

وشهادة عند الموت،

ومغفرة بعد الموت،

وعفوًا عند الحساب،

وأمانًا من العذاب،

ونصيبًا من الجنة،

والنظر إلى وجهك الكريم.

اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وفرج همومنا، واغفر لنا ولوالدينا ولموتى المسلمين أجمعين.

يا رب الأرباب، يا عظيم الجناب، يا كريم يا وهاب.

رب لا تحجب دعوتي، ولا ترد مسألتي، ولا تكلني إلى حولي وقوتي، وارحم عجزي، فقد ضاق صدري وتحيرت في أمري، وأنت العالم بسري وجهري، والقادر على تفريج كربي وتيسير عسري.

اللهم أحينا في الدنيا مؤمنين طائعين، وأمتنا مسلمين تائبين.

اللهم ارحم تضرعنا بين يديك، وقومنا إذا اعوججنا، واهدنا إذا ضللنا، وكن لنا ولا تكن علينا.

اللهم افتح لأدعيتنا أبواب الإجابة، يا من إذا سئل أعطى، وإذا دعي أجاب، يا من يقول للشيء كن فيكون.

اللهم لا تردنا خائبين، وآتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين.

اللهم آمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.