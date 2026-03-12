مصطفى بكري: غلق مضيق هرمز سيؤدي إلى كارثة اقتصادية عالمية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن خطاب المرشد الإيراني الجديد، كان حادًا ومحددًا، وتضمن العديد من الرسائل، منها إيمانه بالعلاقات مع دول الجوار، ولكنه سيستمر في استهداف القواعد الأمريكية.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن ألاف الصواريخ والمسيرات الإيرانية تستهدف منشآت مدنية بالخليج، حتى أنه تسببت في أزمات اقتصادية بتلك الدول.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن غلق مضيق هرمز سيؤدي إلى كارثة اقتصادية عالمية، مؤكدا أنه نحن أمام أزمة كبيرة سيكون لها تأثير على العالم.