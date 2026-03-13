الجيش الأمريكي: لا صحة للتقارير عن مغادرة حاملة الطائرات أبراهام لينكولن لساحة المعركة

نفى الجيش الأمريكي صحة التقارير التي تحدثت عن مغادرة حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن ساحة العمليات في المنطقة.



وأكدت مصادر عسكرية أن ما تم تداوله بشأن انسحاب الحاملة غير صحيح، مشيرة إلى أنها لا تزال في موقعها وتواصل أداء مهامها ضمن العمليات العسكرية الجارية.

وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثورى الإيرانى أن حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن تعرضت لأضرار كبيرة نتيجة استهدافها بصواريخ وطائرات مسيرة، وأنها تتجه الآن نحو الولايات المتحدة بعد الهجوم.

ويأتي هذا الاستهداف فى سياق التصعيد العسكرى المتبادل بين إيران والولايات المتحدة، ما يزيد من التوتر فى المنطقة ويشكل تهديدًا مباشرًا للأمن البحرى.

من جانب آخر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس إن جيش الاحتلال يوجّه ضربات قاصمة للحرس الثوري الإيراني، وقواعده، وقواته في الشوارع، ونقاط تفتيشه، والمزيد قادم.