قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طريقة حسم بطل الدوري المصري عند تساوي الفرق في النقاط
رفقة زوجته.. وصول هاني شاكر إلى باريس لتلقى العلاج
اللاعب دا هيمشي مجانا .. قرار نهائي في الأهلي يخص رباعي الفريق .. خاص
لو وافقت ليلة 23 رمضان يوم الجمعة فهل تكون ليلة القدر؟ ترقب علاماتها
6450 جنيها آخر سعر لعيار 18 اليوم 13-3-2026
صرف مرتبات مارس 2026 في هذا الموعد قبل عيد الفطر.. جدول الأجور
ميار الببلاوي: حنان ترك أخذت دوري في مسلسل نصف ربيع الآخر.. لكن أنا لم أهاجمها
في العشر الأواخر من رمضان.. التفاصيل الكاملة لقيام شخص بإنهاء حياة طليقته في ملوي جنوب المنيا
العربية النقل سويتها بالأرض .. قريب ضحية حادث المرج يكشف عن مأساة | خاص
الجيش الإيراني: استهدفنا مكان تجمع القوات الأمريكية بطريق الشيخ زايد في الإمارات
لأول مرة .. الأزهر يقدم طالبا بالإعدادية لإمامة المصلين في التراويح
ميار الببلاوي ترفض وصف الفنانة التائبة : مكنتش زانية أو سارقة حد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بحضور نواب الحزب .. حفل إفطار رمضاني لـ «حماة الوطن» بكفر الشيخ| صور

حفل إفطار رمضاني
حفل إفطار رمضاني
محمود زيدان

نظمت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة كفرالشيخ، اليوم، حفل إفطار رمضاني، برعاية النائب أسامة أبو العز الإتربي عضو مجلس النواب والأمين العام للحزب بالمحافظة.

وجاء الحفل بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بالمحافظة، إلى جانب الأمناء المساعدين، وأمناء المراكز، وأمناء الأمانات النوعية، وهيئة مكتب أمانة المحافظة.

وشارك في اللقاء، النائب عاطف عجلان عضو مجلس النواب، والنائب إبراهيم عيسى، عضو مجلس الشيوخ، والنائبة أماني أبو اليزيد عضو مجلس النواب.

أكد الحضور أهمية تكثيف الجهود خلال المرحلة المقبلة لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم في مختلف مراكز وقرى المحافظة.

وخلال اللقاء، عُقد أول اجتماع تنظيمي لأمانة المحافظة، حيث حرص الحضور على تقديم التهنئة للنائب أسامة أبو العز الأتربي لتوليه مهام الأمين العام للحزب بمحافظة كفرالشيخ، مؤكدين دعمهم الكامل لقيادته خلال المرحلة المقبلة.

فيما نقل الإتربي تحيات الأمانة المركزية للحزب إلى قيادات وكوادر المحافظة، مشيدًا بروح الانتماء والعمل الجماعي التي تميز كوادر الحزب في كفر الشيخ.

ووجّه الأمين العام خالص الشكر والتقدير إلى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكذلك الأمناء المساعدين وأمناء المراكز والأمانات النوعية والوحدات الحزبية، وجميع أعضاء الحزب بالمحافظة، تقديرًا لما قدموه من جهود خلال الفترة الماضية لخدمة المواطنين وتعزيز دور الحزب في الشارع.

وأكد النائب أسامة أبو العز الإتربي، خلال كلمته، أن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد من أجل خدمة أبناء المحافظة، مشددًا على أن حزب حماة الوطن سيواصل أداء دوره الوطني والمجتمعي من خلال قياداته ونوابه في البرلمان.

 وقال: إن الفترة القادمة تتطلب أن يكون الحزب أكثر قربًا من المواطنين، لأن خدمة أهالي كفرالشيخ ليست مجرد شعار بل مسؤولية حقيقية تتطلب عملاً يوميًا وتواجدًا فعليًا بين الناس.

وأضاف أن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ سيكون لهم دور محوري خلال المرحلة المقبلة من خلال التواجد المستمر داخل المراكز والقرى والعزب، والاستماع المباشر إلى المواطنين والعمل على نقل مطالبهم والعمل على حلها، مؤكدًا أن قوة الحزب الحقيقية تأتي من ارتباطه بالمواطنين وتفاعله مع قضاياهم على أرض الواقع.

كما شدد على أن أمانة الحزب بمحافظة كفر الشيخ ستعمل خلال الفترة القادمة على إطلاق عدد من المبادرات والأنشطة الخدمية والتنظيمية التي تعزز دور الحزب في المجتمع، وتدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا ميدانيًا واسعًا للحزب في مختلف مراكز المحافظة من أجل تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم.

كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ حماة الوطن حزب حماة الوطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل

وزارة البترول

منع السفر والموبايلات والاحتفالات .. وزارة البترول تعلن التقشف

آثار الحادث

انقلاب نقل وتهشم ملاكي.. شلل مروري أعلى الأوسطي بسبب حادث مروع قبل الإفطار| صور

انفجار خط المياه

المياه وصلت السماء.. انفجار خط مياه يعطل حركة المرور بطريق الواحات

سعر الدولار

46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026

صورة أرشيفية

استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه بعد موجة ارتفاعات

ترشيحاتنا

مسابقة حفظ القرآن

بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين الخيرية .. إقبال على مسابقة "خريجي الأزهر" لحفظة القرآن

بأعذب الأصوات ووسط أجواء إيمانية.. الرواق الأزهري بالمظلات يحيي الليلة الوترية الثانية بالقراءات العشر

الرواق الأزهري بالمظلات يحيي الليلة الوترية الثانية بالقراءات العشر

برنامج اقرأ وربك الأكرم

أبرزها عدم النفخ أو التنفس فيه.. إمام السيدة زينب يوضح للأطفال آداب تناول الطعام

بالصور

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو.. وصفة اقتصادية حضريها للعيد

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو

أهالي قرية المنحاريت بديرب نجم يستعدون لتشييع جثـ.مان طفل عثر عليه مقـ.تولاً بالعاشر من رمضان

تشييع
تشييع
تشييع

أفضل 5 مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد.. اختيارات مثالية تكمل طقوس الاحتفال

أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد
أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد
أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد

دراسة تحذر: نقص الزنك قد يزيد خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب

دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب

فيديو

زيارة وزير الدفاع لهيئة الاستخبارات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية

ايمن سلامة

أيمن سلامة: ريهام حجاج تتألق في الدراما المصرية بمسلسلها توابع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد