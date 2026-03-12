بحضور نواب الحزب .. حفل إفطار رمضاني لـ «حماة الوطن» بكفر الشيخ| صور

نظمت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة كفرالشيخ، اليوم، حفل إفطار رمضاني، برعاية النائب أسامة أبو العز الإتربي عضو مجلس النواب والأمين العام للحزب بالمحافظة.

وجاء الحفل بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بالمحافظة، إلى جانب الأمناء المساعدين، وأمناء المراكز، وأمناء الأمانات النوعية، وهيئة مكتب أمانة المحافظة.

وشارك في اللقاء، النائب عاطف عجلان عضو مجلس النواب، والنائب إبراهيم عيسى، عضو مجلس الشيوخ، والنائبة أماني أبو اليزيد عضو مجلس النواب.

أكد الحضور أهمية تكثيف الجهود خلال المرحلة المقبلة لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم في مختلف مراكز وقرى المحافظة.

وخلال اللقاء، عُقد أول اجتماع تنظيمي لأمانة المحافظة، حيث حرص الحضور على تقديم التهنئة للنائب أسامة أبو العز الأتربي لتوليه مهام الأمين العام للحزب بمحافظة كفرالشيخ، مؤكدين دعمهم الكامل لقيادته خلال المرحلة المقبلة.

فيما نقل الإتربي تحيات الأمانة المركزية للحزب إلى قيادات وكوادر المحافظة، مشيدًا بروح الانتماء والعمل الجماعي التي تميز كوادر الحزب في كفر الشيخ.

ووجّه الأمين العام خالص الشكر والتقدير إلى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكذلك الأمناء المساعدين وأمناء المراكز والأمانات النوعية والوحدات الحزبية، وجميع أعضاء الحزب بالمحافظة، تقديرًا لما قدموه من جهود خلال الفترة الماضية لخدمة المواطنين وتعزيز دور الحزب في الشارع.

وأكد النائب أسامة أبو العز الإتربي، خلال كلمته، أن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد من أجل خدمة أبناء المحافظة، مشددًا على أن حزب حماة الوطن سيواصل أداء دوره الوطني والمجتمعي من خلال قياداته ونوابه في البرلمان.

وقال: إن الفترة القادمة تتطلب أن يكون الحزب أكثر قربًا من المواطنين، لأن خدمة أهالي كفرالشيخ ليست مجرد شعار بل مسؤولية حقيقية تتطلب عملاً يوميًا وتواجدًا فعليًا بين الناس.

وأضاف أن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ سيكون لهم دور محوري خلال المرحلة المقبلة من خلال التواجد المستمر داخل المراكز والقرى والعزب، والاستماع المباشر إلى المواطنين والعمل على نقل مطالبهم والعمل على حلها، مؤكدًا أن قوة الحزب الحقيقية تأتي من ارتباطه بالمواطنين وتفاعله مع قضاياهم على أرض الواقع.

كما شدد على أن أمانة الحزب بمحافظة كفر الشيخ ستعمل خلال الفترة القادمة على إطلاق عدد من المبادرات والأنشطة الخدمية والتنظيمية التي تعزز دور الحزب في المجتمع، وتدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا ميدانيًا واسعًا للحزب في مختلف مراكز المحافظة من أجل تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم.