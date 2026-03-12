محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تركيب الإنترلوك بسيدي سالم| صور

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بتقاطعات منطقة كحيلو بمركز سيدي سالم، بطول 240 مترًا وعرض 5 أمتار، تحت إشراف فتحي يوسف، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/ 2026.

وأوضح محافظ كفر الشيخ أن تنفيذ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك يأتي في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الشوارع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير حركة السير، مشددًا على ضرورة سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة.

وقال إن أعمال التطوير الجارية تسهم في إضفاء مظهر جمالي وحضاري على الشوارع، وتأتي ضمن اهتمام الدولة بتحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المراكز والمدن.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى متابعته المستمرة لمشروعات الخطة الاستثمارية بجميع المراكز والمدن، للوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الأداء، وتذليل أي معوقات لضمان تنفيذ المشروعات على الوجه الأمثل وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.

وأكد استمرار تنفيذ خطة متكاملة لتطوير الخدمات ورفع كفاءة المرافق الأساسية، تشمل أعمال النظافة، والتشجير، ورفع كفاءة الجزر الوسطى، وتركيب بلاط الإنترلوك، وتمهيد ورصف الطرق، إلى جانب تطوير الشوارع والميادين بمختلف مدن وقرى المحافظة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتحقيق بيئة حضارية تليق بأبناء كفر الشيخ.