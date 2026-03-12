وكيل أوقاف كفر الشيخ يشهد مسابقة «مستقبل وطن» لحفظ القرآن بالحامول

شهد الدكتور رمضان عبد السميع إبراهيم، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، فعاليات مسابقة «حزب مستقبل وطن» الرمضانية لحفظ القرآن الكريم بمركز الحامول، والتي تُقام بالتعاون مع المديرية، في إطار تشجيع الناشئة على حفظ كتاب الله وغرس القيم القرآنية في نفوس الشباب.

وشارك في الفعاليات الدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة بالمديرية، والشيخ صبحي أبو زامل، مدير إدارة أوقاف الحامول غرب، وقيادات الحزب بمركز الحامول.

واستمع الحضور لنماذج متميزة من البراعم، في مشهد يُجسد تلاحم مؤسسات المجتمع لخدمة القرآن، مع التشديد على الالتزام بالضوابط لضمان تهيئة بيوت الله للمصلين.

وتأتي هذه المسابقة تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتوجيهات الدكتور السيد حسين عبد الباري، رئيس القطاع الديني، ضمن خطة المديرية للعناية بالقرآن الكريم وأهله.

وأكدت مديرية أوقاف كفر الشيخ استمرار تنفيذ أنشطتها الدعوية والقرآنية، انطلاقًا من دورها في حماية المجتمع، بما يُسهم في ترسيخ القيم السمحة وبناء جيل واعٍ ومؤثر.