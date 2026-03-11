بالأسماء.. محافظ كفر الشيخ يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة بمركز قلين

أصدر المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، القرار رقم 9704 لسنة 2026م، والذي تضمن إجراء حركة تنقلات وتكليفات جديدة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين.

وتضمن قرار محافظ كفر الشيخ تكليف مصطفى علي الجلمة، نائباً لرئيس مركز ومدينة قلين للنظافة والتجميل، ومحسن عبد الرسول درويش غنيم، رئيسًا للوحدة المحلية لقرية المنشأة الكبرى، أمل لبيب الحشاش، رئيسًا للوحدة المحلية لقرية شباس عمير، وائل فاروق المالكي، رئيسًا للوحدة المحلية لقرية قونة.

كما تضمن القرار، تكليف رمضان أبو طالب مصطفى، رئيسًا للوحدة المحلية لقرية قونة، أحمد السيد حامد الطويل، رئيسًا للوحدة المحلية لقرية ميت الديبة، محمد فرج جاب الله، رئيسًا للوحدة المحلية لقرية حصة الغنيمي، واعتدال أنور أحمد عيسى، رئيسًا للوحدة المحلية لقرية الحرية.

إنهاء تكليف نائبة النظافة

كما تضمن القرار إنهاء تكليف منال أحمد العيسوى، من العمل نائبًا لرئيس مركز ومدينة قلين للنظافة والتجميل وعودتها لجهة العمل الأصلية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ.