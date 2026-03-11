الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2026 بالرقم القومي .. يزداد اهتمام المواطنين خلال الفترة الحالية بالبحث عن كيفية الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2026، خاصة من الأسر الأولى بالرعاية والراغبين في معرفة موقف طلباتهم للحصول على الدعم النقدي الذي تقدمه الدولة للفئات الأكثر احتياجا.

ويعد برنامج تكافل وكرامة من أهم برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف دعم الأسر محدودة الدخل وتحسين مستوى معيشتها، وهو ما يدفع الكثيرين إلى متابعة نتائج القبول والاستعلام عنها باستخدام الرقم القومي عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك.

رابط الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2026

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي إمكانية الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2026 إلكترونيًا، وذلك لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتقليل الحاجة إلى التوجه للمكاتب الحكومية. ويمكن للراغبين معرفة نتيجة طلباتهم من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، أو عبر بوابة الخدمات الحكومية الرقمية التي تتيح خدمات متعددة للمواطنين.

واقرأ أيضًا:

ويتيح الرابط المخصص للاستعلام معرفة حالة الطلب فور إدخال البيانات المطلوبة، حيث تظهر نتيجة الطلب بشكل مباشر، بما يساعد المتقدمين على متابعة موقفهم دون الحاجة إلى إجراءات إضافية أو انتظار طويل.

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2026

تتم عملية الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2026 عبر مجموعة من الخطوات البسيطة التي يمكن لأي مواطن تنفيذها بسهولة من خلال الهاتف المحمول أو جهاز الكمبيوتر، وتشمل الخطوات الآتية:

أولا: الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

ثانيا: اختيار خدمة الاستعلام عن حالة طلب تكافل وكرامة أو خدمة الاستعلام عن الأسماء الجديدة المقبولة.

ثالثا: إدخال الرقم القومي الخاص بالمواطن والمكون من 14 رقمًا في المكان المخصص لذلك.

بعد ذلك يتم الضغط على زر استعلام أو عرض الحالة لبدء عملية البحث عن الطلب المسجل.

وبمجرد إتمام هذه الخطوات تظهر النتيجة الخاصة بالطلب، والتي توضح حالة الطلب بشكل دقيق سواء كان مقبولا أو قيد المراجعة أو غير مستوف للشروط المطلوبة.

شروط القبول في برنامج تكافل وكرامة 2026

وضعت الجهات المختصة مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لدى المتقدمين للحصول على الدعم النقدي من برنامج تكافل وكرامة، وذلك لضمان وصول المساعدة إلى الفئات الأكثر احتياجا.

ومن بين أهم الشروط أن يكون المتقدم حاملا للجنسية المصرية ويقيم إقامة دائمة داخل مصر، كما يشترط أن يكون من الأسر محدودة الدخل أو من دون مصدر دخل ثابت.

كما تتضمن الشروط عدم الحصول على معاش تأميني أو دخل منتظم، إضافة إلى عدم الاستفادة من برامج دعم حكومية أخرى في الوقت نفسه، وذلك لضمان تحقيق العدالة في توزيع الدعم.

وتشترط الجهات المسؤولة أيضًا الالتزام بالضوابط الصحية والتعليمية المحددة ضمن البرنامج، مع ضرورة إثبات الحالة الاجتماعية في بعض الحالات مثل الأرامل والمطلقات والأمهات المعيلات وكبار السن وذوي الإعاقة، مع تقديم تقرير طبي معتمد للحالات التي تتطلب ذلك.

الدعم النقدي من برنامج تكافل وكرامة

يعد برنامج تكافل وكرامة من البرامج الاجتماعية المهمة التي تقدم دعما نقديا شهريا للأسر الأكثر احتياجا، حيث يستهدف تحسين مستوى المعيشة للفئات غير القادرة على توفير احتياجاتها الأساسية.

ويشمل هذا الدعم كبار السن غير القادرين على العمل، وذوي الإعاقة، والأرامل، والمطلقات، والأمهات المعيلات، وذلك ضمن منظومة متكاملة تعتمد على معايير واضحة لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الدعم.

كما يهدف البرنامج إلى توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأولى بالرعاية، من خلال تقديم مساعدات مالية منتظمة تساعدهم على مواجهة متطلبات الحياة اليومية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم.

الفئات المستهدفة في برنامج تكافل وكرامة

يستهدف برنامج تكافل وكرامة عددا من الفئات التي تحتاج إلى دعم مباشر، وتأتي في مقدمتها الأسر محدودة الدخل التي لا تمتلك مصدر دخل ثابت يمكنها من تلبية احتياجاتها الأساسية.

كما يشمل البرنامج كبار السن غير القادرين على العمل، إضافة إلى ذوي الإعاقة الذين يمتلكون تقارير طبية رسمية تثبت حالتهم الصحية.

ويشمل الدعم أيضا الأرامل والمطلقات والأمهات المعيلات، حيث يهدف البرنامج إلى توفير حماية اجتماعية لهذه الفئات ومساعدتها على مواجهة التحديات المعيشية المختلفة.