صدمة في مانشستر سيتي بشأن عمر مرموش قبل ساعات من مواجهة ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية عن غياب الدولي المصري عمر مرموش، عن مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد المقرر لها مساء اليوم، ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحسب الصحفي الفرنسي سيباستيان فيدال من المقرر أن يغيب مرموش عن مباراة ريال مدريد اليوم، بحسب مصادره التي ترجح تعرضه للإصابة في تدريبات مانشستر سيتي.



وتشير بعض التكهنات إلى احتمالية تعرض اللاعب لإصابة خلال التدريبات الأخيرة قبل المباراة، وهو ما قد يمثل ضربة للجهاز الفني بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وكانت مشاركة مرموش في التشكيل الأساسي غير مؤكدة حتى في حال جاهزيته، إلا أن جوارديولا عادة ما يعتمد عليه كورقة هجومية مهمة خلال المباريات، خاصة عند الحاجة لتعزيز القوة الهجومية للفريق وتسجيل الأهداف.



وتُقام المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو، في مواجهة من العيار الثقيل يسعى خلالها كل فريق لتحقيق أفضلية قبل لقاء الإياب. وتأهل مانشستر سيتي مباشرة إلى دور الـ16 بعد احتلاله المركز الثامن في مرحلة الدوري، بينما تخطى ريال مدريد فريق بنفيكا في الملحق لضمان مقعده في الدور الحالي.