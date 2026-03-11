قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قانون «المحبة الصادقة».. أبرز رسائل قداسة البابا في عظة الأربعاء بالمقر البابوي
زيلينسكي: خبراء مسيرات أوكرانيون يباشرون العمل في قطر والإمارات والسعودية
باريس سان جيرمان وتشيلسي في مواجهة نارية بدوري الأبطال.. التشكيل الرسمي للفريقين
بعد نصف قرن من التوقف.. ترامب يعلن إطلاق أول مصفاة نفط أمريكية جديدة في صفقة تاريخية
تحرك برلماني لمواجهة أزمة أسعار الدواء ودعم العلاج على نفقة الدولة
بعد إطلاق 100 صاروخ من لبنان.. جيش الاحتلال يُعلن شن ضربات واسعة على الضاحية الجنوبية لبيروت
البابا تواضروس في اجتماع الأربعاء: "المحبة لا تسقط" هي قانون الأسبوع الرابع من الصوم
هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟.. الحكومة تجهزة مفاجأة كبرى والإعلان خلال أيام
المحبة الصادقة.. البابا تواضروس يواصل سلسلة قوانين كتابية روحية
صواريخ إيران تصل إلى الكويت.. الحرس الثوري يكشف تفاصيل ضرب القاعدة الأميركية
أدعية ليلة القدر.. احرص عليها لصلاح الحال والهداية وتيسير الأمور
أبرزهم عمرو مصطفى ووليد سعد.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في والد خالد تاج الدين
زميل دراسة يكشف أسرار شخصية مجتبى خامنئي: منافق ومهووس بفكرة نهاية العالم

ملك ريان

أثارت تصريحات زميل دراسة سابق لنجل المرشد الإيراني الراحل جدلاً واسعاً بعد كشفه تفاصيل وصفها بـ”الخطيرة” حول شخصية مجتبى خامنئي، الذي برز اسمه بقوة في المشهد السياسي الإيراني خلال السنوات الأخيرة. ووفق ما نقلته تقارير إعلامية، فإن زميلاً سابقاً له في الدراسة الدينية بالحوزة في مدينة قم تحدث عن ملامح شخصيته وأفكاره خلال فترة شبابه، مؤكداً أن سلوكه كان يتسم بالتناقض وإخفاء النوايا الحقيقية.

وبحسب هذه الشهادة، قال زميل الدراسة إن مجتبى خامنئي كان يظهر شخصية مختلفة تماماً أمام الناس مقارنة بما يحمله من أفكار في داخله، واصفاً إياه بأنه “منافق للغاية” في تعامله مع من حوله. وأوضح أن معرفته به تعود إلى فترة دراستهما معاً في الحوزة الدينية، حيث كان يراقب عن قرب طريقة تفكيره وتعاطيه مع القضايا السياسية والدينية.

وأشار زميله السابق إلى أن نجل المرشد الإيراني كان يحمل أفكاراً متشددة تتعلق بنظريات دينية حول نهاية العالم، موضحاً أنه كان يتحدث أحياناً عن أحداث كبرى يعتقد أنها ستقود إلى ما يسمى بـ”المعركة الأخيرة” أو النهاية الكبرى للعالم. واعتبر أن هذه الأفكار كانت تشكل جزءاً مهماً من قناعاته الفكرية منذ سنوات مبكرة.


 وأضاف أن مجتبى خامنئي كان يتعامل بقدر كبير من الحذر والسرية، وكان بارعاً في إخفاء مواقفه الحقيقية، وهو ما جعله – بحسب وصفه – شخصية معقدة يصعب فهمها بسهولة. كما أشار إلى أنه كان يميل إلى العمل بعيداً عن الأضواء، ويفضل التأثير غير المباشر في القرارات السياسية والدينية داخل إيران.

وتابع زميل الدراسة أن شخصية مجتبى قد تبدو هادئة أو تقليدية في الظاهر، لكنها في الواقع تحمل طموحات كبيرة ورؤية متشددة تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية. كما لفت إلى أنه كان مهتماً بشكل خاص بالأفكار المرتبطة بالصراع الديني والسياسي في المنطقة، وهو ما انعكس لاحقاً على مواقفه داخل الدوائر القريبة من السلطة في إيران.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه التساؤلات الدولية حول الدور السياسي الذي قد يلعبه مجتبى خامنئي في المستقبل، خاصة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والاهتمام المتزايد بشخصيات القيادة داخل النظام الإيراني. ويرى مراقبون أن فهم شخصية الرجل وتوجهاته الفكرية قد يكون مهماً في تفسير السياسات التي قد تتبناها طهران خلال المرحلة المقبلة، سواء على المستوى الداخلي أو في علاقاتها مع القوى الإقليمية والدولية.

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مدبولي

منحة التموين

زيادة المرتبات

الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل

الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

جيهان الشماشرجي

كندة علوش

الزمالك وانبي

الزمالك وانبي

أحمد سامي

بالصور

لعزومات رمضان.. دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية

أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود في مصر.. تعرف عليهم ‏

أبرزهم عمرو مصطفى ووليد سعد.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في والد خالد تاج الدين

يحميك من أمراض خطيرة.. تناول التين المجفف

لماذا تعذب الكلاب أمام الكاميرا

مراد مكرم يثير الجدل حول فيديوهات تــ.ـعذيـ.ــب الكلاب على السوشيال ميديا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

