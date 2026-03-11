المدمرة البريطانية «دراجون» تتجه إلى البحر المتوسط وسط تصاعد التوترات في المنطقة

في خطوة تعكس تصاعد التوترات الأمنية في الشرق الأوسط، أعلنت بريطانيا إرسال المدمرة الحربية HMS Dragon إلى منطقة البحر المتوسط، في إطار تعزيز الوجود العسكري البريطاني ومتابعة التطورات المتسارعة في المنطقة، خاصة في ظل التوتر المتزايد بين إيران وعدد من الدول الغربية وحلفائها.





وتعد المدمرة “دراجون” واحدة من أبرز القطع البحرية في الأسطول البريطاني، وهي من طراز Type 45 Destroyer المتخصص في الدفاع الجوي، حيث تمتلك قدرات متقدمة على رصد وتتبع الصواريخ والطائرات والمسيرات، إضافة إلى منظومات دفاعية متطورة قادرة على اعتراض التهديدات الجوية المختلفة.





وبحسب تقارير عسكرية بريطانية، فإن تحريك المدمرة يأتي ضمن إجراءات احترازية تهدف إلى حماية المصالح البريطانية وضمان أمن الملاحة الدولية في البحر المتوسط والممرات البحرية القريبة، خاصة مع تزايد المخاوف من اتساع رقعة الصراع في المنطقة. كما قد تشارك المدمرة في عمليات مراقبة أو دعم للعمليات البحرية التي ينفذها حلفاء بريطانيا في المنطقة.





وتشهد منطقة الشرق الأوسط خلال الأيام الأخيرة حالة من التوتر غير المسبوق، على خلفية التصعيد العسكري بين إسرائيل و** حزب الله ** في جنوب لبنان ، إضافة إلى التوترات المرتبطة بالملف الإيراني وتبادل التهديدات بين طهران وعدد من الدول الغربية.





ويرى محللون عسكريون أن إرسال المدمرة البريطانية يحمل رسائل سياسية وعسكرية في آن واحد، إذ يهدف إلى إظهار جاهزية لندن للتحرك السريع لحماية مصالحها وحلفائها، فضلاً عن دعم الجهود الدولية الرامية إلى احتواء التصعيد ومنع تحول التوترات الحالية إلى مواجهة أوسع في المنطقة.





كما يعكس التحرك البريطاني تنسيقاً متزايداً بين الدول الغربية في التعامل مع التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط، حيث تتابع عدة قوى دولية عن كثب التحركات العسكرية والتصعيد المتبادل بين أطراف الصراع، في محاولة لمنع خروج الأوضاع عن السيطرة.





وفي السياق نفسه، تشير تقديرات أمنية إلى أن البحر المتوسط بات يشهد في الفترة الأخيرة نشاطاً عسكرياً مكثفاً لعدد من الأساطيل الدولية، في ظل المخاوف من انتقال الصراع إلى نطاق أوسع قد يهدد استقرار المنطقة وأمن الممرات البحرية الحيوية.





ومن المتوقع أن تبقى المدمرة البريطانية في المنطقة لفترة غير محددة، مع استمرار متابعة التطورات الميدانية والسياسية، بينما تؤكد لندن أن انتشار قواتها البحرية يأتي في إطار الدفاع عن الاستقرار الإقليمي وحماية الأمن البحري الدولي



