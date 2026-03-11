قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

دمياط تأمر.. مبادرة الدفع بسيارات محملة بمختلف السلع الغذائية الأساسية للمواطنين

الغرفه التجاريه
زينب الزغبي

عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط ،  اجتماعا موسعا بمقر الغرفة التجارية بدمياط برئاسة  محمد عبداللطيف فايد رئيس مجلس إدارة الغرفة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والغرفة التجارية وممثلي القطاع الخاص، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على استقرار المنظومة التموينية.
وقد أسفر الاجتماع عن الاتفاق على إطلاق مبادرة نوعية تحت شعار “دمياط تأمر”، تتضمن الدفع بسيارات محمّلة بمختلف السلع الغذائية الأساسية، تشمل اللحوم والدواجن والبقوليات والزيوت وكافة مستلزمات الأسرة المصرية، لتجوب مختلف مراكز ومدن وقرى محافظة دمياط، بهدف تعزيز وفرة السلع وضبط الأسواق وإتاحة المنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين.
وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط أن هذه المبادرة تأتي في إطار الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، وبالتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

مشيرًا إلى الاستمرار في دعم المبادرة من خلال الدفع بالسيارات المتنقلة وإقامة المنافذ الثابتة لتوفير السلع الغذائية بكميات كافية وبأسعار مناسبة.
كما شدد الحضور على أهمية تكاتف جميع الأطراف المعنية من أجهزة تنفيذية وغرفة تجارية وتجار وموردين، بما يعزز استقرار الأسواق ويحقق التوازن بين مصلحة التاجر وحماية المستهلك.
جاء ذلك بحضور  أحمد أبو شامة عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الشُعب، و السيد شعير عضو مجلس الإدارة والسكرتير العام للغرفة، و تامر أباظه عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الغذاء، و وليد الشناوي مدير الشؤون الاقتصادية بالغرفة التجارية، بحضور   مجدي عبدالكريم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بدمياط، و إيهاب العطار وكيل المديرية، و مجدي المغلاوي مدير التموين والتجارة الداخلية، و سمر عوف مدير الرقابة التموينية، وبمشاركة أعضاء الشُعب الغذائية وكبار تجار السلع الغذائية بالمحافظة.

