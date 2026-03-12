قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة بالمنطقة الشرقية
زعمت شهادته على زواجها من الشناوي.. كريم رزق الله يرد على رنا أحمد
أبو العينين: مصر رمانة ميزان المنطقة وتحتاج لخطة استراتيجية لمواجهة تداعيات الحرب
أبو العينين: نحتاج لخطة شاملة لتوطين الصناعات وتعظيم القيمة المضافة في ظل تداعيات الحرب
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يشن موجة واسعة من الهجمات على طهران
زد يحقق الفوز على مودرن سبورت بالدوري
بسبب مونوريل خط وادي النيل - 6 أكتوبر بالجيزة.. تحويلات مرورية لمواجهة الكثافات
التعليم العالي: إنشاء المنتزه التكنولوجي بالجامعات المصرية لتعزيز الابتكار
هل يمكن أن تأتي ليلة القدر في ليلة زوجية من العشر الأواخر؟
إسرائيل تعلن سقوط شظايا صواريخ اعتراضية في القدس ورامات غان
موعد أذان الفجر اليوم 22 رمضان 2026 في مصر ووقت السحور والإمساك
الحرس الثوري: نفذنا عملية مشتركة مع حزب الله ضد إسرائيل
زد يحقق الفوز على مودرن سبورت بالدوري

زد
زد
حسام الحارتي

حقق نادي زد الفوزعلى موردن سبورت بثنائية  في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة  والمؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز . 

أحرز أحمد عادل  الهدف الأول في الدقيقة 61، قبل أن يضيف محمود صابر الهدف الثاني في الدقيقة 65 من زمن اللقاء

بهذه النتيجة زد المركز الثامن برصيد 29 نقطة، بينما يظل مودرن سبورت المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة.
وجاء تشكيل مودرن سبورت أمام زد كالتالي:-

حراسة المرمى:-كريم عماد

 الدفاع :- محمد دسوقي، محمود رزق، علي الفيل، وعلي فوزي.

الوسط: عماد حمدي، رشاد المتولي، غنام محمد، ومحمد هلال

الهجوم:-  حسام حسن ومحمود ممدوح.

بينما جاء تشكيل  زد كالتالي:-
حراسة المرمى: محمد سيد مزيكا

الدفاع: علي جمال، أحمد طارق، عبدالله بكري، طارق علاء

الوسط: أحمد الصغيري، محمود صابر، عبدالرحمن البانوبي

الهجوم: رأفت خليل، أحمد خالد كباكا، مصطفى سعد ميسي.


 


 

