زد يحقق الفوز على مودرن سبورت بالدوري

حقق نادي زد الفوزعلى موردن سبورت بثنائية في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة والمؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز .

أحرز أحمد عادل الهدف الأول في الدقيقة 61، قبل أن يضيف محمود صابر الهدف الثاني في الدقيقة 65 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة زد المركز الثامن برصيد 29 نقطة، بينما يظل مودرن سبورت المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة.

وجاء تشكيل مودرن سبورت أمام زد كالتالي:-

حراسة المرمى:-كريم عماد

الدفاع :- محمد دسوقي، محمود رزق، علي الفيل، وعلي فوزي.

الوسط: عماد حمدي، رشاد المتولي، غنام محمد، ومحمد هلال

الهجوم:- حسام حسن ومحمود ممدوح.

بينما جاء تشكيل زد كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد سيد مزيكا

الدفاع: علي جمال، أحمد طارق، عبدالله بكري، طارق علاء

الوسط: أحمد الصغيري، محمود صابر، عبدالرحمن البانوبي

الهجوم: رأفت خليل، أحمد خالد كباكا، مصطفى سعد ميسي.







