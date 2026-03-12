الدافع كان كبيرًا.. أحمد فتحي: إنبي استحق الفوز على الزمالك

علق أحمد فتحي المدير الفني لفريق إنبي على فوز فريقه على الزمالك بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.



وأوضح فتحي أن المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق، مؤكدًا أن كلا الفريقين دخل اللقاء بهدف تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وأضاف أن لاعبي إنبي قدموا أداءً جيدًا طوال مجريات المباراة، رغم عدم التوفيق في استغلال بعض الفرص أمام المرمى.

تحفيز الإدارة كان له دور كبير

أشار فتحي إلى أن تصريحات أيمن الشريعي رئيس النادي قبل اللقاء كان لها تأثيرا إيجابيا على اللاعبين، حيث حرص على الاجتماع بالفريق قبل المباراة بيوم لتحفيزهم ورفع معنوياتهم.

وأكد أن الإدارة تحدثت مع اللاعبين عن المكافآت من أجل تشجيعهم، وهو ما انعكس على الأداء داخل الملعب، خاصة أن الفوز على الزمالك منح الفريق دفعة معنوية كبيرة.

ثلاثة انتصارات متتالية

وأكد مدرب إنبي أن فريقه نجح في تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري، وهو أمر لم يحدث منذ فترة، مشيرًا إلى أن الفوز على الزمالك يُعد إنجازًا مهمًا للفريق في مشواره بالبطولة.

وشدد على أنه يطالب اللاعبين دائمًا بالتركيز داخل الملعب فقط، وترك الأمور المالية والمكافآت للإدارة، لأن الاجتهاد في الأداء هو الطريق الحقيقي لتحقيق النتائج الإيجابية.

موقف ركلة الجزاء

وتحدث فتحي عن ركلة الجزاء التي احتُسبت لصالح الزمالك، مؤكدًا أنه كان يعلم أن حسام عبد المجيد لاعب الزمالك نادرًا ما يهدر ركلات الجزاء، ولذلك استسلم للأمر في تلك اللحظة.

وأشار إلى أنه عاتب اللاعب صبيحة بعد المباراة؛ بسبب تسببه في ركلة الجزاء التي كادت أن تمنح الزمالك فرصة العودة.

هدف إنبي في المرحلة المقبلة

واختتم أحمد فتحي تصريحاته بالتأكيد على أن المنافسة في الدوري المصري هذا الموسم قوية للغاية، حيث تسعى جميع الفرق لتحقيق أهدافها المختلفة.

وأوضح أن الهدف الأساسي لفريق إنبي خلال الفترة المقبلة هو الاستمرار في النتائج الإيجابية ومحاولة التواجد ضمن المربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري.