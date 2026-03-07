قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل رمضان السنة دي هيكون 17 يوم بس؟.. رد ناري من ليلى عبد اللطيف
مصر تبحث سبل توظيف التقنيات الحديثة في تطوير العمل الإحصائى.. تفاصيل
حيوانات لأ.. صراخ ورعب رحمة محسن في رامز ليفل الوحش| شاهد
بحضور وزير الأوقاف.. القوات البحرية تنظم ندوة دينية بمناسبة شهر رمضان
موعد صرف مرتبات مارس 2026 مبكرًا قبل عيد الفطر في مصر
تقرير: قطر تمنح الدبلوماسيين الإيرانيين مهلة أسبوع لمغادرة الدوحة
مطالب برلمانية برفع المعاشات لمواجهة الضغوط المعيشية
لضرب إيران.. قاذفات أمريكية تهبط في قاعدة بريطانية
الرئيس السيسي لنظيره القبرصى: نتضامن مع الدول العربية ونرفض الاعتداءات عليها
كم مرة حج الرسول؟.. إمام السيدة زينب يجيب
الإسكان الإجتماعي: 101 مليار جنيه لتمويل وحدات محدودي الدخل
شوبير يشوق متابعيه لـ الجزء الثاني من حلقة أحمد فتحي في برنامج ‎أقر وأعترف

شوق الإعلامي أحمد شوبير متابعيه لـ حلقة برنامج "أقر وأعترف" اليوم المذاع عبر فضائية النهار.

وكتب شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"انتظرونا الليلة الجزء الثاني من لقاء الكابتن أحمد فتحي في برنامج ‎أقر وأعترف  مع شوبير في الساعة الـ 11 مساءً على شاشة ‎النهار". 

وكان قد قال محمود الزنفلي حارس مرمى حرس الحدود الحالي والأهلي السابق، إنه لم يقلق من تواجد محمد الشناوي ومصطفى شوبير في حراسة مرمى النادي الأهلي عند انضمامه للفريق، مؤكدًا على أن الشناوي كان مصابًا والمنافسة مع مصطفى شوبير كانت قوية، هو يمتلك شخصية قوية ونظيفة جدًا، العلاقة كانت جيدة مع الثنائي والمشاركة رزق ونصيب، اجتهد واعمل اللي عليك وقرار المشاركة في يد المدرب.

وتابع "الزنفلي" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الانتقادات الموجهة إلى محمد الشناوي أمر طبيعي جدًا في كرة القدم، ورسالتي له ركز في عملك وربنا يوفقك، أنت حارس مرمى كبير ومنافستك مع مصطفى شوبير مكسب للنادي والمنتخب.

وأضاف: الثنائي الشناوي وشوبير حارسان كبيران، وأي لاعب فيهما يلعب يستحق ذلك، سياسة التدوير جيدة طالما في مصلحة النادي، خصوصًا لو الفريق يمتلك حارس خبرة وحارس شاب هو مستقبل النادي.

وواصل: عصام الحضري أسطوري ومن أفضل حراس المرمى في مصر وإفريقيا، وأحمد الشناوي هو أفضل حارس مرمى في مصر حاليًا يليه مصطفى شوبير ثم محمد الشناوي، وعلي ماهر هو أفضل مدير فني يليه أيمن الرمادي وهيثم شعبان.

وأردف: محمد عبد المنعم أفضل مدافع تواجد معي في الفريق ومن أحسن المدافعين في الكرة المصرية، لكننا لم نلعب معًا، يليه ياسر إبراهيم، وإمام عاشور نمبر وان حاليًا.

وأنهى محمود الزنفلي حديثه: لا أخاف من أي مهاجم مهما كان اسمه، لكنني لعبت أمام مهاجمين مميزين أهمهم وسام أبو علي وناصر منسي ومابولولو.

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل

بزشكيان

أنتم إخواننا.. الرئيس الإيراني يعلن وقف الهجمات ضد دول الخليج

رقاق

هنفطر ايه النهاردة .. طاجن عكاوى ورقائق باللحمة المفرومة ومهلبية بطاطا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | أطعمة ومشروبات تمنع امتصاص الحديد وتزيد الإصابة بالأنيميا.. طبيب ينصح بتناول نصف معلقة زيت زيتون في رمضان

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المراة والمنوعات: لماذا يشعر غير المريض بالسكر بالدوخة والتعب أثناء الصيام؟.. طرق اقتصادية للتخلص من هيشان الشعر قبل العيد

هل يسبب تناول التمر على الإفطار انخفاض سكر الدم؟.. دراسة تجيب

حقيقة تسبب التمر في رفع سكر الدم عند تناوله بعد الإفطار
بحضور وزير الأوقاف.. القوات البحرية تنظم ندوة دينية بمناسبة شهر رمضان

القوات البحرية تنظم ندوة دينية بحضور وزير الأوقاف بالتزامن مع شهر رمضان
طريقة عمل ورقة اللحمة في الفرن.. وصفة سهلة وسريعة

طريقة عمل ورقة اللحمة
الموت علينا حق.. نهال طايل تنهار من البكاء على الهواء

نهال طايل
ليلى عبد اللطيف

هل رمضان السنة دي هيكون 17 يوم بس؟.. رد ناري من ليلى عبد اللطيف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

