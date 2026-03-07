هجوم إيراني بـ 16 صاروخا و121 طائرة مسيرة على الإمارات

أعلنت دولة الإمارات، اليوم السبت، تعرضها لهجوم إيراني مكثف، شمل إطلاق 16 صاروخاً و121 طائرة مسيرة على أراضيها، وذلك رغم تعهدات الرئيس الإيراني بوقف أي هجمات على دول الجوار.

وأكدت السلطات الإماراتية، متابعة الوضع عن كثب، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والمنشآت الحيوية.

وأعلنت دبي وشركة طيران الإمارات، الناقلة الوطنية للرحلات الطويلة، اليوم السبت، استئناف رحلاتهما؛ بعد توقفها مؤقتاً عقب الهجوم الإيراني على المدينة.

ولاقى هذا الخبر، ترحيباً حاراً في مطار دبي الدولي، حيث لجأ المسافرون إلى أماكن آمنة؛ بعد سماع دوي انفجار قوي، بحسب ما أفادت به وكالة “أسوشيتد برس” الإخبارية الأمريكية.

ولم توضح السلطات ما إذا كان قد وقع اعتراض أو أضرار في المطار الذي يُعدّ أكثر مطارات العالم ازدحاماً بالسفر الدولي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت طيران الإمارات تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى دبي حتى إشعار آخر.

ويقوم طيران الإمارات بتشغيل خدمات محدودة من دبي وأبو ظبي عبر ممرات جوية آمنة.