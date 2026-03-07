من إيقاف لصدمة داخل جدران الاتحاد السكندري بعد قرار الفيفا .. ما القصة؟

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف قيد الاتحاد السكندري لـ 3 فترات انتقالات.

ولم يعلن فيفا سبب القضية ولكنها جاءت بتاريخ اليوم 7 مارس الجاري.

وأضاف فيفا نادي الاتحاد السكندري ضمن قائمة الأندية الممنوعة من القيد لمدة 3 فترات.

وعلم صدي البلد من أحد المسئولين داخل نادي الاتحاد السكندري أن إيقاف القيد جاد بسبب مستحقات كومي كرامو لاعب الفريق الأول .

وتعاقد الاتحاد السكندي مع المهاجم الايفوارى " كرامو كوامي" بعقد لمدة موسم و نصف في فبراير من العام الماضي

وتابع :” من المفترض انه كان تم الاتفاق على سداد مستحقات اللاعب منذ مايقرب من شهر ونصف ولكن ماذا حدث بعد هذا الاتفاق مع مجحلس الإادارة لانعلم حتي الان .

وأتم :” في حالة عدم سداد مستحقات اللاعب سيتم تسديها في أقرب وقت من أجل إنهاد تلك الأزمة ورفع القيد عن صفوف الاتحاد السكندري.