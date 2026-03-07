قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استهداف مستودع شهران للنفط في إيران
اللي قتلوا ابني اتنين | انهيار والدة طالب الأكاديمية العربية في عزائه.. صور
موعد العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر .. ودعاؤها المستجاب وهذه العبادات تدخلك الجنة
إخلاء مبان في دبي مارينا بعد سقوط شظايا اعتراض جوي على برج سكني
تشيلسي يتخطى عقبة ريكسام بصعوبة ويصعد إلى ربع النهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
في غياب رونالدو ومشاركة حجازي .. النصر يهزم نيوم في الوقت القاتل
بعد إخلاء سبيلها | سوزي الأردنية : سيبوني في حالي.. خسرت كل حاجة
الإمارات لحمها مر .. أحمد موسى يشيد برسالة بن زايد
أحمد موسى عن مشاركته في حفل إفطار أسر شهداء الجيش والشرطة: فخور جدا
اعتنق الإسلام .. الغيطي يعلن مفاجأة عن زوج ابنته مي
ضربات إيران .. أحمد موسى : لازم ردع أي حد ينشر بيانات أو فيديو مفبرك
البدوى‮ ‬: لا ‬بديل‭ ‬عن‭ ‬تنفيذ‭ ‬دعوة‭ ‬‬الرئيس‭ ‬السيسى‮‬‭ ‬بتأسيس‭ ‬جيش‭ ‬عربى‭ ‬موحد .. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

سوسن بدر: عمرو سعد وأحمد العوضي مكسرين الدنيا

يمنى البدراوي مع سوسن بدر
يمنى البدراوي مع سوسن بدر
تقى الجيزاوي

حلت الفنانة سوسن بدر ضيفة على برنامج بين السطور من تقديم الاعلامية يمني بدراوي، المذاع علي قناة ten، في أول ظهور لها بعد نجاح مسلسلها الأخير الست موناليزا مع الفنانة مي عمر، الذي انتهي عرضه في النصف الاول من شهر رمضان .

وكشفت سوسن بدر عن العديد من التفاصيل الخاصة بحياتها الشخصية والفنية، كما تحدثت عن أزمتها الصحية الأخيرة وكواليس بعض أعمالها الفنية، إلى جانب آرائها في الشهرة والحب والخيانة.

وقالت سوسن بدر إنها تعرضت مؤخرًا لأزمة صحية خلال تصوير أحد الأعمال بعد سقوطها بسبب عتبة صغيرة لا يتجاوز ارتفاعها 4 سنتيمترات، مشيرة إلى أن الحادث كان مفاجئًا لكنه مر بسلام.

وتطرقت للحديث عن شعرها الأبيض الذي أصبح علامة مميزة لها، مؤكدة أنها قررت تركه كما هو لأنها تحبه، رغم أن بعض المخرجين طلبوا منها تغييره بسبب لونه، لكنها فضلت الحفاظ على شكلها الطبيعي.

وأضافت أنها لا تخاف من التقدم في العمر، موضحة أن السن والزمن أمران جميلان لأنهما يمنحان الإنسان النضج والخبرة، مؤكدة أنها أصبحت أكثر تسامحًا مع مرور السنوات، قائلة إن الله منحها صفة التسامح، لكنها لا تقبل الخيانة أو الكذب، مشيرة إلى أنهما من الأمور التي لا تستطيع تجاوزها.

ووجهت رسالة لنفسها في طفولتها قائلة: «بكرة تكبري وتعقلي»، في إشارة إلى أن التجارب الحياتية تصنع وعي الإنسان.


وتحدثت سوسن بدر عن كواليس مسلسل الست موناليزا، مؤكدة أن نهاية العمل لم يتم تغييرها وكانت مكتوبة منذ البداية، كما أوضحت أنها انتهت من تصوير المسلسل قبل وفاة والد الفنانة مي عمر. وكشفت أن أصعب مشهد بالنسبة لها في المسلسل كان مشهد وفاة الشخصية التي قدمتها الفنانة إنجي المقدم، معربة عن سعادتها بتصدر المسلسل قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة "بذلنا مجهود كبير وحقنا نفرح".

واسترجعت بعض محطاتها الفنية المهمة، مشيرة إلى أنها شعرت بالخوف في بداية مشاركتها في فيلم سلام يا صاحبي بسبب وقوفها أمام النجمين عادل إمام وسعيد صالح.

وكشفت سوسن بدر عن أنها تركت كليتها وقدمت في المعهد العالي للفنون المسرحية دون علم والدها، الذي عرف الأمر لاحقًا عندما شاهدها في مسلسل أحلام الفتى الطائر، مؤكدة أنه خاصمها لمدة عام كامل بعد دخولها الوسط الفني.


وتحدثت عن دور والدتها في حياتها، مؤكدة أنها كانت تحقق أحلامها من خلالها، وكشفت عن معاناة والدتها مع مرض الزهايمر الذي لم يكن معروفًا في البداية وكان يظهر في صورة ارتباك ذهني ونوبات هلع، وكانت تحاول تهدئتها واحتضانها حتى تمر هذه اللحظات الصعبة.

وتطرقت للحديث عن شقيقها الراحل، مؤكدة أنه كان السند الأقرب لها في حياتها، وأن آخر ما قاله لها كان: «قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا».

وعن حياتها العائلية، قالت إن الأمومة غيرت فيها الكثير وجعلتها أكثر إحساسًا بالمسئولية، مشيرة إلى أنها شعرت بالحزن عندما تزوجت ابنتها وانتقلت إلى بيت زوجها لأنها افتقدتها بشدة، مؤكدة في الوقت نفسه أنها لم تتدخل يومًا في حياتها مع زوجها.


وتحدثت عن الشهرة، مؤكدة أنها سلاح ذو حدين وأن من عيوبها فقدان الخصوصية، موضحة أن الحب بالنسبة لها يقوم على الاحترام والثقة والاهتمام والأمان.

وأكدت أنها كانت تحرص على أخذ رأي ابنتها قبل الزواج، قائلة إنها إذا رفضت الشخص كانت تتراجع عن الفكرة، كما شددت على أنها لا تسامح في خيانة الرجل وتفضل إنهاء العلاقة دون منح فرصة ثانية، مشيرة إلى أن خيانة الصديقة قد تكون أحيانًا أصعب من خيانة الزوج.


وتحدثت عن معاناتها في إحدى الفترات من الاكتئاب، مؤكدة أنه شعور مؤلم يجعل الإنسان يشعر بالضياع، كما كشفت أنها قد تترك موقع تصوير إذا تعرضت للإهانة.

ورفضت المقارنة بين الفنانتين هند صبري ونيللي كريم بالانجح بينهن في الدراما، مشيدة في الوقت نفسه بنجاح كل من عمرو سعد وأحمد العوضي، مؤكدة أنهما يحققان نجاحًا كبيرًا في الدراما.

وأعربت عن تقديرها للمخرج محمد سامي، مؤكدة أنه شخص مثقف ويتمتع بعقلية جماهيرية.

سوسن بدر قناة ten الست موناليزا مي عمر يمني بدراوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

الأرصاد

الطقس غدًا الأحد.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ الفجر

قوات الجيش الأمريكي

فرقة «الشيطان 82».. قوة النخبة الأمريكية تصل الشرق الأوسط

منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. موعد صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

عيد الأم

عيد الأم 2026 إجازة رسمية.. مفاجأة سارة للملايين

ياسمين عبد العزيز ومي عمر

رد ناري من ياسمين عبد العزيز على مي عمر بعد أزمة العزاء وترتيب المسلسلات.. شاهد

ترشيحاتنا

أحمد موسى

بسبب حرب إيران.. أحمد موسى: من المتوقع وصول سعر برميل البترول لـ100دولار

أحمد موسى

اجتماع مرتقب.. الجامعة العربية تبحث تداعيات هجمات إيران على المنطقة

كريم فهمي

كريم فهمي: عادل إمام أهم نجم في تاريخ الوطن العربي.. وعمره ما قال أنا رقم واحد

بالصور

تحذير.. أطعمة شائعة على السحور قد تسبب الحموضة في رمضان

أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور
أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور
أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور

تحولت من الأفضل إلى الأسوأ.. لاندو نوريس ينتقد تعديلات سيارات فورمولا 1

لاندو نوريس
لاندو نوريس
لاندو نوريس

سوسن بدر: عمرو سعد وأحمد العوضي مكسرين الدنيا

يمنى البدراوي مع سوسن بدر
يمنى البدراوي مع سوسن بدر
يمنى البدراوي مع سوسن بدر

طريقة عمل أم علي بالجلاش.. طعم لا يقاوم

طريقة عمل طاجن أم على بالجلاش
طريقة عمل طاجن أم على بالجلاش
طريقة عمل طاجن أم على بالجلاش

فيديو

ميمي جمال

بابا مسلم وماما مسيحية.. ميمي جمال تكشف الأسرارها في حبر سري

ليلى عبد اللطيف

هل رمضان السنة دي هيكون 17 يوم بس؟.. رد ناري من ليلى عبد اللطيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

المزيد