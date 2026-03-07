سوسن بدر: عمرو سعد وأحمد العوضي مكسرين الدنيا

حلت الفنانة سوسن بدر ضيفة على برنامج بين السطور من تقديم الاعلامية يمني بدراوي، المذاع علي قناة ten، في أول ظهور لها بعد نجاح مسلسلها الأخير الست موناليزا مع الفنانة مي عمر، الذي انتهي عرضه في النصف الاول من شهر رمضان .

وكشفت سوسن بدر عن العديد من التفاصيل الخاصة بحياتها الشخصية والفنية، كما تحدثت عن أزمتها الصحية الأخيرة وكواليس بعض أعمالها الفنية، إلى جانب آرائها في الشهرة والحب والخيانة.

وقالت سوسن بدر إنها تعرضت مؤخرًا لأزمة صحية خلال تصوير أحد الأعمال بعد سقوطها بسبب عتبة صغيرة لا يتجاوز ارتفاعها 4 سنتيمترات، مشيرة إلى أن الحادث كان مفاجئًا لكنه مر بسلام.

وتطرقت للحديث عن شعرها الأبيض الذي أصبح علامة مميزة لها، مؤكدة أنها قررت تركه كما هو لأنها تحبه، رغم أن بعض المخرجين طلبوا منها تغييره بسبب لونه، لكنها فضلت الحفاظ على شكلها الطبيعي.

وأضافت أنها لا تخاف من التقدم في العمر، موضحة أن السن والزمن أمران جميلان لأنهما يمنحان الإنسان النضج والخبرة، مؤكدة أنها أصبحت أكثر تسامحًا مع مرور السنوات، قائلة إن الله منحها صفة التسامح، لكنها لا تقبل الخيانة أو الكذب، مشيرة إلى أنهما من الأمور التي لا تستطيع تجاوزها.

ووجهت رسالة لنفسها في طفولتها قائلة: «بكرة تكبري وتعقلي»، في إشارة إلى أن التجارب الحياتية تصنع وعي الإنسان.



وتحدثت سوسن بدر عن كواليس مسلسل الست موناليزا، مؤكدة أن نهاية العمل لم يتم تغييرها وكانت مكتوبة منذ البداية، كما أوضحت أنها انتهت من تصوير المسلسل قبل وفاة والد الفنانة مي عمر. وكشفت أن أصعب مشهد بالنسبة لها في المسلسل كان مشهد وفاة الشخصية التي قدمتها الفنانة إنجي المقدم، معربة عن سعادتها بتصدر المسلسل قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة "بذلنا مجهود كبير وحقنا نفرح".

واسترجعت بعض محطاتها الفنية المهمة، مشيرة إلى أنها شعرت بالخوف في بداية مشاركتها في فيلم سلام يا صاحبي بسبب وقوفها أمام النجمين عادل إمام وسعيد صالح.

وكشفت سوسن بدر عن أنها تركت كليتها وقدمت في المعهد العالي للفنون المسرحية دون علم والدها، الذي عرف الأمر لاحقًا عندما شاهدها في مسلسل أحلام الفتى الطائر، مؤكدة أنه خاصمها لمدة عام كامل بعد دخولها الوسط الفني.



وتحدثت عن دور والدتها في حياتها، مؤكدة أنها كانت تحقق أحلامها من خلالها، وكشفت عن معاناة والدتها مع مرض الزهايمر الذي لم يكن معروفًا في البداية وكان يظهر في صورة ارتباك ذهني ونوبات هلع، وكانت تحاول تهدئتها واحتضانها حتى تمر هذه اللحظات الصعبة.

وتطرقت للحديث عن شقيقها الراحل، مؤكدة أنه كان السند الأقرب لها في حياتها، وأن آخر ما قاله لها كان: «قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا».

وعن حياتها العائلية، قالت إن الأمومة غيرت فيها الكثير وجعلتها أكثر إحساسًا بالمسئولية، مشيرة إلى أنها شعرت بالحزن عندما تزوجت ابنتها وانتقلت إلى بيت زوجها لأنها افتقدتها بشدة، مؤكدة في الوقت نفسه أنها لم تتدخل يومًا في حياتها مع زوجها.



وتحدثت عن الشهرة، مؤكدة أنها سلاح ذو حدين وأن من عيوبها فقدان الخصوصية، موضحة أن الحب بالنسبة لها يقوم على الاحترام والثقة والاهتمام والأمان.

وأكدت أنها كانت تحرص على أخذ رأي ابنتها قبل الزواج، قائلة إنها إذا رفضت الشخص كانت تتراجع عن الفكرة، كما شددت على أنها لا تسامح في خيانة الرجل وتفضل إنهاء العلاقة دون منح فرصة ثانية، مشيرة إلى أن خيانة الصديقة قد تكون أحيانًا أصعب من خيانة الزوج.



وتحدثت عن معاناتها في إحدى الفترات من الاكتئاب، مؤكدة أنه شعور مؤلم يجعل الإنسان يشعر بالضياع، كما كشفت أنها قد تترك موقع تصوير إذا تعرضت للإهانة.

ورفضت المقارنة بين الفنانتين هند صبري ونيللي كريم بالانجح بينهن في الدراما، مشيدة في الوقت نفسه بنجاح كل من عمرو سعد وأحمد العوضي، مؤكدة أنهما يحققان نجاحًا كبيرًا في الدراما.

وأعربت عن تقديرها للمخرج محمد سامي، مؤكدة أنه شخص مثقف ويتمتع بعقلية جماهيرية.