سوسن بدر تعود لاستكمال الست موناليزا رغم خضوعها لجراحة في الساق

كشف مصدر مقرب من الفنانة سوسن بدر انها عادت لأستأنف تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل الست موناليزا، بعد ان اجرت عملية جراحية فى الساق.

وتابع المصدر فى تصريحات لصدي البلد: ان سوسن بدر عادت بالفعل خلال الساعات الماضية لأستكمال تصوير مشاهدها ضمن أحداث العمل، نظرًا لاقتراب موعد العرض تزامنًا مع بداية شهر رمضان الكريم،رغم اجرائها عملية جراحية فى الساق منذ عدة أيام نتيجة لسقوطها.

وعلم صدي البلد ان القائمين علي العمل وضعوا خطة تصوير بشكل مكثف من تصوير مشاهد الفنانة سوسن بدر حتي لا يتم تتعرض الي الارهاق، كما تم الأتفاق علي تصوير المشاهد المتبقية لها بشكل معين، بحيث يتم تنفيذها وهي تجلس علي كرسي.

أبطال مسلسل"الست موناليزا ":





العمل من بطولة الفنانة مي عمر ويشاركها فى البطولة عدد كبير من النجوم ومنهم سوسن بدر شيماء سيف، أحمد مجدي، وفاء عامر، إنجي المقدم، چوري بكر، محمود عزب، وذلك تحت قيادة المخرج محمد علي ، والعمل تأليف محمد سيد بشير.