قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن التعديل الوزاري
عمرو طلعت: خطة من 5 محاور لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت
المجلس سيد قراره.. أحمد موسى في بث مباشر «على مسئوليتي»
سمير فرج: الرئيس السيسي أعلن التهجير خط أحمر.. ولن يسمح بتصفية القضية الفلسطينية
13 فبراير تعديل لوائح الانضباط وكأس الأمم الأفريقية 2027
إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بكرداسة
من إيطاليا.. الأزهر يمد جسور التواصل لمسلمي أوروبا عبر سلسلة لقاءات دعوية
وزير الخارجية: مصر تواصل اتصالاتها المكثفة للتوصل إلى تسوية توافقية للملف النووي الإيراني
الرئيس السيسي يتفقد أحدث طائرات «مصر للطيران» من طراز إيرباص A350 بمطار القاهرة
الرئيس السيسي يشاهد أحدث الطائرات المنضمة إلى أسطول شركة مصر للطيران
بعد 4 أيام من البحث.. انتشال جثمان سيدة سقطت في مصرف زاوية النجار بقليوب
كأس مصر| تعديل موعد مباراة حرس الحدود وزد في دور الـ 8
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الإثنين 9 فبراير 2026

استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين 9 فبراير 2026
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين 9 فبراير 2026
عبد الفتاح تركي

استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم .. شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار الواضح خلال تعاملات اليوم الاثنين 9 فبراير 2026 داخل البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، دون تسجيل أي تحركات جديدة مقارنة بمستويات الأيام الماضية، وهو ما يعكس حالة من الهدوء النسبي التي تسيطر على سوق الصرف، في ظل توازن مستمر بين معدلات العرض والطلب، واستقرار التعاملات داخل القطاع المصرفي الرسمي.

ويتابع المواطنون والمستثمرون على حد سواء تطورات سعر الدولار بشكل يومي، باعتباره أحد أهم المؤشرات المؤثرة في حركة الأسواق والأسعار، خاصة في ظل الاعتماد الواسع على العملة الأمريكية في الاستيراد والتعاملات الخارجية، وهو ما يجعل استقرار سعر الصرف محل اهتمام واسع من مختلف الفئات.

واقرأ أيضًا:

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري خلال تعاملات اليوم الاثنين 9 فبراير 2026 مستوى 46.94 جنيه للبيع، و46.84 جنيه للشراء، ليحافظ بذلك على نفس معدلاته المسجلة خلال الأيام القليلة الماضية، دون أي تغييرات تُذكر، وهو ما يعكس استمرار السياسة النقدية في الحفاظ على استقرار سوق الصرف وتنظيم حركة التداول.

ويُعد سعر البنك المركزي مرجعا رئيسيا لتسعير العملة داخل البنوك، حيث تعتمد عليه المؤسسات المصرفية في تحديد مستويات الشراء والبيع، بما يضمن اتساق الأسعار داخل السوق الرسمية.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري خلال تعاملات اليوم عند مستوى 46.96 جنيه للبيع، و46.86 جنيه للشراء، دون تسجيل أي ارتفاع أو انخفاض مقارنة بتعاملات الفترة السابقة، وهو ما يؤكد استمرار حالة الثبات التي يشهدها سعر الصرف داخل أكبر بنك حكومي من حيث حجم التعاملات وعدد العملاء.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل انتظام تدفقات العملة الأجنبية، واستمرار البنك في تلبية احتياجات عملائه من النقد الأجنبي وفق القواعد المنظمة للسوق المصرفية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في بنك مصر الاثنين 9 فبراير 2026

حافظ سعر الدولار في بنك مصر على نفس مستوياته المسجلة خلال الأيام الماضية، حيث بلغ خلال تعاملات اليوم 46.96 جنيه للبيع، و46.86 جنيه للشراء، وهو ما يتطابق مع الأسعار المعلنة في البنك الأهلي المصري، في إطار التنسيق السعري المعتاد بين البنوك الحكومية الكبرى.

ويُعد بنك مصر من أبرز البنوك التي تحظى بثقة شريحة واسعة من العملاء، ما يجعل أسعار الصرف المعلنة لديه محل متابعة يومية من جانب المواطنين.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB خلال تعاملات اليوم الاثنين 9 فبراير 2026 نحو 46.93 جنيه للبيع، و46.83 جنيه للشراء، ليستمر البنك في تقديم مستويات سعرية قريبة من متوسط السوق المصرفي، دون تسجيل فروق ملحوظة عن باقي البنوك الكبرى.

سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري في البنوك - صورة أرشيفية

ويُعد CIB من أبرز البنوك الخاصة في مصر، ويعكس استقرار سعر الدولار لديه حالة الهدوء العام التي تسيطر على سوق الصرف.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية خلال تعاملات اليوم 46.91 جنيه للبيع، و46.81 جنيه للشراء، ليواصل البنك تقديم أسعار تنافسية ضمن نطاق الاستقرار العام، مع استمرار ثبات التعاملات وعدم وجود ضغوط على الطلب داخل فروعه المختلفة.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان اليوم الاثنين مستوى 46.92 جنيه للبيع، و46.82 جنيه للشراء، محافظا على نفس المستويات المسجلة خلال الفترة السابقة، في ظل استقرار السيولة الدولارية داخل البنك.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

أما عن سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فقد بلغ خلال تعاملات اليوم 47.03 جنيه للبيع، و46.93 جنيه للشراء، ليظل من بين أعلى المستويات المسجلة داخل القطاع المصرفي، مع الالتزام الكامل بالأسعار المعلنة وعدم وجود أي تغيرات مفاجئة.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 24 ديسمبر بعد تخطيه 51

سعر الدولار في بنك نكست اليوم

وسجل سعر الدولار في بنك نكست خلال تعاملات اليوم الاثنين 9 فبراير 2026 مستوى 47.03 جنيه للبيع، و46.93 جنيه للشراء، وهو نفس السعر المعلن في مصرف أبو ظبي الإسلامي، في إطار استقرار مستويات التداول داخل البنوك الخاصة.

ويعكس هذا الاستقرار الشامل في أسعار الدولار داخل مختلف البنوك حالة من التوازن في سوق الصرف المصري، وسط متابعة مستمرة من جانب المتعاملين لتطورات سعر العملة الأمريكية خلال الفترة الآتية.

سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار في البنوك سعر الدولار مقابل الجنيه الدولار اليوم في مصر سعر الدولار البنك الأهلي سعر الدولار بنك مصر سعر الدولار البنك المركزي سعر الدولار CIB سعر الدولار اليوم الاثنين سعر الدولار 9 فبراير 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

إنستاباي

بعد سحب 82 ألف جنيه من حساب شاب في دقائق.. تحذير عاجل من إنستاباي

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

الإيجار القديم

مفيش وحدات بديلة ولا إخلاء بعد 7 سنوات .. مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

حازم حمدان

طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل

ترشيحاتنا

السرطان

نوع خضار غير متوقع يحمي من السرطان .. تعرف عليه

سمك فيليه

زي المحلات .. طريقة عمل سمك فيليه بالليمون والبقدونس

الكاتشب

خطوة بخطوة .. طريقة عمل الكاتشب في المنزل

بالصور

الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟

الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟
الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟
الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى حميات الزقازيق ويوجه برفع الإشغالات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد أيام من وفاة شقيقه.. إميل شوقي يستقبل عزاء شقيقته بكنيسة الملاك بشيراتون

من عزاء شقيقة إميل شوقي
من عزاء شقيقة إميل شوقي
من عزاء شقيقة إميل شوقي

مشروب شائع على الريق يدمر الكبد ببطء.. احذره

)مشروب شائع على الريق يدمر الكبد ببطء
)مشروب شائع على الريق يدمر الكبد ببطء
)مشروب شائع على الريق يدمر الكبد ببطء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ماهية المثالية

المزيد