استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الإثنين 9 فبراير 2026

استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم .. شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار الواضح خلال تعاملات اليوم الاثنين 9 فبراير 2026 داخل البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، دون تسجيل أي تحركات جديدة مقارنة بمستويات الأيام الماضية، وهو ما يعكس حالة من الهدوء النسبي التي تسيطر على سوق الصرف، في ظل توازن مستمر بين معدلات العرض والطلب، واستقرار التعاملات داخل القطاع المصرفي الرسمي.

ويتابع المواطنون والمستثمرون على حد سواء تطورات سعر الدولار بشكل يومي، باعتباره أحد أهم المؤشرات المؤثرة في حركة الأسواق والأسعار، خاصة في ظل الاعتماد الواسع على العملة الأمريكية في الاستيراد والتعاملات الخارجية، وهو ما يجعل استقرار سعر الصرف محل اهتمام واسع من مختلف الفئات.

واقرأ أيضًا:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري خلال تعاملات اليوم الاثنين 9 فبراير 2026 مستوى 46.94 جنيه للبيع، و46.84 جنيه للشراء، ليحافظ بذلك على نفس معدلاته المسجلة خلال الأيام القليلة الماضية، دون أي تغييرات تُذكر، وهو ما يعكس استمرار السياسة النقدية في الحفاظ على استقرار سوق الصرف وتنظيم حركة التداول.

ويُعد سعر البنك المركزي مرجعا رئيسيا لتسعير العملة داخل البنوك، حيث تعتمد عليه المؤسسات المصرفية في تحديد مستويات الشراء والبيع، بما يضمن اتساق الأسعار داخل السوق الرسمية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري خلال تعاملات اليوم عند مستوى 46.96 جنيه للبيع، و46.86 جنيه للشراء، دون تسجيل أي ارتفاع أو انخفاض مقارنة بتعاملات الفترة السابقة، وهو ما يؤكد استمرار حالة الثبات التي يشهدها سعر الصرف داخل أكبر بنك حكومي من حيث حجم التعاملات وعدد العملاء.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل انتظام تدفقات العملة الأجنبية، واستمرار البنك في تلبية احتياجات عملائه من النقد الأجنبي وفق القواعد المنظمة للسوق المصرفية.

سعر الدولار في بنك مصر الاثنين 9 فبراير 2026

حافظ سعر الدولار في بنك مصر على نفس مستوياته المسجلة خلال الأيام الماضية، حيث بلغ خلال تعاملات اليوم 46.96 جنيه للبيع، و46.86 جنيه للشراء، وهو ما يتطابق مع الأسعار المعلنة في البنك الأهلي المصري، في إطار التنسيق السعري المعتاد بين البنوك الحكومية الكبرى.

ويُعد بنك مصر من أبرز البنوك التي تحظى بثقة شريحة واسعة من العملاء، ما يجعل أسعار الصرف المعلنة لديه محل متابعة يومية من جانب المواطنين.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB خلال تعاملات اليوم الاثنين 9 فبراير 2026 نحو 46.93 جنيه للبيع، و46.83 جنيه للشراء، ليستمر البنك في تقديم مستويات سعرية قريبة من متوسط السوق المصرفي، دون تسجيل فروق ملحوظة عن باقي البنوك الكبرى.

ويُعد CIB من أبرز البنوك الخاصة في مصر، ويعكس استقرار سعر الدولار لديه حالة الهدوء العام التي تسيطر على سوق الصرف.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية خلال تعاملات اليوم 46.91 جنيه للبيع، و46.81 جنيه للشراء، ليواصل البنك تقديم أسعار تنافسية ضمن نطاق الاستقرار العام، مع استمرار ثبات التعاملات وعدم وجود ضغوط على الطلب داخل فروعه المختلفة.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان اليوم الاثنين مستوى 46.92 جنيه للبيع، و46.82 جنيه للشراء، محافظا على نفس المستويات المسجلة خلال الفترة السابقة، في ظل استقرار السيولة الدولارية داخل البنك.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

أما عن سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فقد بلغ خلال تعاملات اليوم 47.03 جنيه للبيع، و46.93 جنيه للشراء، ليظل من بين أعلى المستويات المسجلة داخل القطاع المصرفي، مع الالتزام الكامل بالأسعار المعلنة وعدم وجود أي تغيرات مفاجئة.

سعر الدولار في بنك نكست اليوم

وسجل سعر الدولار في بنك نكست خلال تعاملات اليوم الاثنين 9 فبراير 2026 مستوى 47.03 جنيه للبيع، و46.93 جنيه للشراء، وهو نفس السعر المعلن في مصرف أبو ظبي الإسلامي، في إطار استقرار مستويات التداول داخل البنوك الخاصة.

ويعكس هذا الاستقرار الشامل في أسعار الدولار داخل مختلف البنوك حالة من التوازن في سوق الصرف المصري، وسط متابعة مستمرة من جانب المتعاملين لتطورات سعر العملة الأمريكية خلال الفترة الآتية.