«خارجية النواب»: زيارة الرئيس السيسي للإمارات تؤكد شراكة استراتيجية ودورًا محوريًا في استقرار المنطقة

أكدت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي ولقاءه بأخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تمثل محطة فارقة ومهمة في مسار العلاقات المصرية-الإماراتية، وتعكس ما وصلت إليه من مستوى رفيع من التنسيق والتشاور والتعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.

لقاء القمة يعكس عمق العلاقات الأخوية

وأوضحت النائبة، في بيان لها، أن اللقاء الثنائي الذي جمع الرئيسين في أبوظبي يجسد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، ويعكس حجم التفاهم والتقارب في الرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية، خاصة في ظل إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمستوى العلاقات الثنائية، وتأكيده انفتاح مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الإماراتية بما يخدم مصالح الشعبين.

الذكاء الاصطناعي والاستثمار في المستقبل

وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية إلى أن الجولة التي قام بها الرئيس السيسي ونظيره الإماراتي في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تحمل دلالات بالغة الأهمية، وتعكس إدراك قيادتي البلدين لأهمية الاستثمار في المستقبل وبناء اقتصاد معرفي قائم على التكنولوجيا الحديثة والابتكار، مؤكدة أن هذا التوجه يعزز من قدرة الدول العربية على مواكبة التطور العالمي في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

العلاقات المصرية الإماراتية ركيزة للأمن القومي العربي

وأضافت النائبة هناء أنيس رزق الله أن تأكيد الرئيسين على أن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل ركيزة أساسية للأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي، يعكس الدور المحوري الذي تلعبه القاهرة وأبوظبي في مواجهة التحديات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة، لا سيما في ظل الأزمات السياسية والأمنية المتلاحقة في الشرق الأوسط.

التجارة والاستثمار ودعم التنمية المستدامة

ونوّهت إلى أن تأكيد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على حرص دولة الإمارات على دفع العلاقات الثنائية مع مصر إلى آفاق أرحب، خاصة في مجالي التجارة والاستثمار، يعكس ثقة القيادة الإماراتية في الاقتصاد المصري، ويؤكد أهمية مصر كشريك استراتيجي ومحور رئيسي لتحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة العربية.

موقف عربي موحد تجاه القضية الفلسطينية

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شددت النائبة على أن تأكيد الرئيسين على أهمية التضامن العربي في هذه المرحلة الدقيقة، وضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، يعكس موقفًا عربيًا مسؤولًا يهدف إلى حماية الشعب الفلسطيني، ووقف نزيف الدم، والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعيشها المدنيون في القطاع.

دعم الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار

وأكدت عضو مجلس النواب أن التشديد على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود، وسرعة البدء في عمليات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، يمثل رسالة واضحة للمجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، والعمل الجاد لإنهاء الأزمة الإنسانية الراهنة.

حل الدولتين أساس السلام العادل

وأوضحت النائبة هناء أنيس رزق الله أن تأكيد الرئيسين على الدفع نحو مسار السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين، يعكس التزامًا عربيًا ثابتًا بإيجاد حل عادل وجذري للقضية الفلسطينية، يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويحقق الأمن والاستقرار لكافة شعوب المنطقة.

تنسيق مصري إماراتي لصون استقرار الشرق الأوسط

واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات تعكس وحدة الرؤية بين القاهرة وأبوظبي تجاه قضايا المنطقة، مشددة على أن التنسيق المصري الإماراتي سيظل صمام أمان للأمن القومي العربي، ودعامة أساسية لتحقيق الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط.