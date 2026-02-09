قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيلون ماسك يحذر من خطر عالمي ينتظر ملايين البشر.. ما القصة؟
سعر الدولار اليوم الإثنين 9-2-2026 في البنوك
شيخ الأزهر يقدم دعما إنسانيا وماليا لأسرة الطالب الإندونيسي شهيد العلم
هدف محمد صلاح الأعلي مشاهدة في أمم أفريقيا
عصر يتوّج ببطولة إفريقيا لتنس الطاولة وهنا جودة تحقق اللقب للمرة الرابعة
وصول أول طائرة لمصر للطيران من طراز الايرباصA350-900 إلى مطار القاهرة
أحمد موسى: مينفعش يكون عندي نائب بالبرلمان وفي تشكيك فيه
موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة
قبل جلسة مجلس النواب غدا.. ما الفارق بين التعديل الوزاري وإعادة تشكيل حكومة جديدة؟
بشاير رمضان.. خفض أسعار الدواجن المجمدة
المسؤول الإعلامي للجيش الملكي: التعادل أمام الأهلي يكفي الفريقين لحسم التأهل
توك شو

أحمد موسى: عرض المرشحين كوزراء في التعديل المرتقب على مجلس النواب غدا

عبد الخالق صلاح

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه سيتم عرض أسماء المرشحين كوزراء في التعديل الوزاري المرتقب، على مجلس النواب ليقر الموافقة أو الرفض.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن عرض أسماء الوزراء المرشحين للتعديل الوزاري في الحكومة على مجلس النواب، سيكون غدا الثلاثاء، مع التشاور وإبداء الرأي بالموافقة أو الرفض على تلك الأسماء.

وفيما يخص اتفاقيات اليوم، تابع الإعلامي أحمد موسى، أن رئيس الوزراء شهد الإعلان عن إطلاق مشروع أبراج بالعين السخنة باستثمارات 50 مليار جنيه، موضحا أنه يتم العمل في البحر الأحمر للاستثمار واستمرار التنمية.

وذكر الإعلامي أحمد موسى، أن الاتفاقية حضرها عدد من المسئولين الحكوميين، ومسئولي شركات التطوير العقاري التي ستقوم بعملية تنفيذ المشروع السياحي الاستثماري.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى: سيتم توفير فرص عمل ضخمة للشباب، في أعمال تنفيذ المشروع، وسلسلة الفنادق والمطاعم، وخدمات النقل، مستطردا: بيوت كتير هتتفتح وفرص عمل من خلال تلك المشروعات الضخمة.

وأكد: “كمان يهمنا استدامة السلع.. واللي يهمنا دايما المواطن.. المائدة المصرية هتفضل دايما عمرانة يا رب .. كل حاجة خير بتتعمل خير؛ بترجعلك خير.. وكلنا لازم نستمر في الخير.. والحكومة بتعمل اللي عليها وتاخد الثواب من عند ربنا- سبحانه وتعالى-”.

الإعلامي أحمد موسى مجلس النواب على مسئوليتي

إنستاباي

بعد سحب 82 ألف جنيه من حساب شاب في دقائق.. تحذير عاجل من إنستاباي

سعر الذهب

1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

الإيجار القديم

مفيش وحدات بديلة ولا إخلاء بعد 7 سنوات .. مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

سعر الدواجن

خفض أسعار الدواجن بقرار حكومي قبل رمضان.. بكم الكيلو الآن؟

الإيجار القديم

من الإخلاء التدريجي إلى إلغاء المدد .. الإيجار القديم أمام اختبار برلماني جديد

حازم حمدان

طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل

احمد موسى

احمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن التعديل الوزاري

تشيلسي

الروح القتالية .. أول تعليق من مدرب تشيلسي بعد سلسلة النتائج الإيجابية

غزل المحلة

غزل المحلة يضم سيف الإمام مدافع فاركو على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر بنية الشراء

احمد عبد القادر

أحمد عبد القادر في جلسة تصوير جديدة بقميص الكرمة العراقي

بالصور

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان .. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

رمضان 2026 .. صور جديدة من كواليس مسلسل على قد الحب

وزير الدفاع يناقش المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية مع نظيره التونسي

الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟

الذكاء المهني

تريند الذكاء المهني يكتسح السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقى نظيره التونسي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يناقش المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية مع نظيره التونسي

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ماهية المثالية

