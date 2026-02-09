الأخضر تحت الـ47 جنيهًا .. مفاجأة في سعر الدولار اليوم بالبنوك

أنهى سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، تعاملات اليوم الاثنين 9 فبراير 2026، على انخفاض طفيف في كافة البنوك، منخفضا عن 47 جنيها

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، 46.82 جنيه للشراء و46.95 جنيه للبيع، ويأتي هذا التراجع بعد فترة من الاستقرار.



أسعار الدولار في البنوك

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 46.86 جنيه للشراء و46.96 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل نفس الأسعار للشراء والبيع، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في البنوك الحكومية الكبرى.

وفي بنك الإسكندرية، جاء سعر الدولار عند 46.83 جنيه للشراء و46.93 جنيه للبيع، بينما سجل البنك التجاري الدولي "CIB" 46.83 جنيه للشراء و46.93 جنيه للبيع.



الدولار في البنوك الأخرى

شهد بنك البركة وسعر الدولار 46.82 جنيه للشراء و46.92 جنيه للبيع، فيما جاء بنك كريدي أجريكول بنفس الأسعار، وكذلك بنك التعمير والإسكان سجل 46.82 جنيه للشراء و46.92 جنيه للبيع.

ويأتي هذا الانخفاض الطفيف في الدولار ضمن سياق جهود البنك المركزي المصري للسيطرة على أسعار العملات الأجنبية، وتقليل الضغوط على المستوردين والمستثمرين، إضافة إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين.



متوسط أسعار الدولار في البنوك اليوم الاثنين 9 فبراير 2026

البنك الأهلي المصري: 46.86 جنيه للشراء – 46.96 جنيه للبيع

بنك مصر: 46.86 جنيه للشراء – 46.96 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية: 46.83 جنيه للشراء – 46.93 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي (CIB): 46.83 جنيه للشراء – 46.93 جنيه للبيع

بنك البركة: 46.82 جنيه للشراء – 46.92 جنيه للبيع

بنك كريدي أجريكول: 46.82 جنيه للشراء – 46.92 جنيه للبيع

بنك التعمير والإسكان: 46.82 جنيه للشراء – 46.92 جنيه للبيع

البنك المركزي المصري: 46.82 جنيه للشراء – 46.95 جنيه للبيع

قفزة في الاحتياطي النقدي لمصر

ارتفع الاحتياطي النقدي لمصر على أساس شهري بمقدار 1.15 مليار دولار منذ نهاية 2026 مسجلًا بذلك 52.6 مليار دولار.

وكشفت نشرة البنك المركزي المصري عن وصول معدلات الإحتياطي النقدي بنسب غير مسبوقة مقارنة بما كان عليه بنهاية العام الماضي حيث وصل 51.451 مليار دولار.

كان الاحتياطي النقدي قد ارتفع علي مدار الشهرين الماضيين بمقدار كسر حاجز الـ 2.39 مليار دولار.



ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري والتي كشفت ارتفاعا غير مسبوقا للاحتياطي النقدي مقارنة بما كان عليه منذ أكثر من 14 عاماً اللاحقة على اندلاع ثورة 25 يناير 2011 والتي كان خلالها الإحتياطي النقدي في أزهى قوة له، إذ كسر حينها ما يقارب من من 37 مليار دولار، ليصعد بمعدل 35,2% حالياً.