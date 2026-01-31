قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

البنك المركزي يكشف تفاصيل طرح سندات وأذون خزانة بـ597.7 مليون دولار غدًا

البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي

يخطط البنك المركزي المصري اعتباراً من غدًا الأحد، لرفع مستهدفات بيع أذون وسندات خزانة ذات العائد الثابت بمعدل 28 مليار جنيه بما يساوي 597.7 مليون دولار عن الأسبوع الماضي.

وفقًا لنشرة الإكتتاب الصادرة عن البنك المركزي المصري والتي حددت بيع أذون وسندات خزانة ذات العائد الثابت في مزاد من المقرر تنظيمه صباح غدًا بقيمة إجمالية تقدر بـ 103 مليار جنيه وتساوي 2.2 مليار دولار، بهدف تدبير التعهدات والفجوات التمويلية للحكومة.

وقال التقرير إن البنك المركزي المصري سيبيع أذون وسندات الخزانة المخطط طرحها في مزاد للإكتتاب؛ لصالح وزارة المالية بغرض دعم الاحتياجات التمويلية بالموازنة العامة.

وأوضح التقرير أنه سيتم تقسيم المزاد لطرحين اثنين أولهما أذون خزانة بقيمة تبلغ 70 مليار جنيه موزعة بين أجل 91 يومًا بقيمة 25 مليار جنيه و أجل 273 يوما بقيمة 45 مليار جنيه .

كما يتضمن الطرح الثاني لسندات خزانة ذات العائد الثابت كان من المقرر طرحها يوم الإثنين التالي له؛ لكن تم تقديم مواعيد بيعها في المزاد.

وبلغت جملة مستهدفات بيع سندات الخزانة بالعملة المحلية بقيمة إجمالية تبلغ 33 مليار جنيه موزعة بين استحقاقات خزانة عامين بقيمة 8 مليارات جنيه و 3 سنوات بقيمة 20 مليار جنيه و 5 سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه.

ويستهدف البنك المركزي المصري على مدار الأسبوع الجاري طرح سندات وأذون خزانة بقيمة تبلغ 198 مليار جنيه بتراجع مقداره 15 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي.

ومع طرح أذون وسندات خزانة اليوم بقيمة تبلغ 103 مليار جنيه سيتبقي طرحين اثنين بقيمة 95 مليار جنيه سيتم بيعها في مزاد يومي الإثنين والخميس من الأسبوع الجاري.

