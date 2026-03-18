قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتجاج في المخ.. طبيب بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة محمد حمدي
للمرة الثالثة خلال 5 ساعات .. الدفاع الجوي الإماراتي يتصدّى لهجمات إيرانية بالصواريخ والمسيرات
كوريا الجنوبية: ندرس دعوة ترامب لتوفير مرافقة بحرية في مضيق هرمز
احذر .. علامات تظهر في الفم تدل على إصابتك بسرطان القولون
ذخائر عنقودية تهدّد إسرائيل .. إيران تضرب الاحتلال بأحدث صواريخها الباليستية
جيش الاحتلال يشن غارات جوية على مواقع تابعة لحزب الله بجنوب لبنان
ليلة دموية في لبنان .. 17 قتيلًا وعشرات الجرحى بعد غارات إسرائيلية
لماذا خسر السنغال اللقب رسميًا؟ .. «الكاف» يوضح حيثيات القرار
تحذير إيراني ناري .. عراقجي: تداعيات الحرب ستطال الجميع بلا استثناء
قبل بدء التعاملات.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 18-3-2026
«كاراجر» يُهاجم قرار نهائي أمم إفريقيا: ما حدث «جنون» ويُفقد البطولة مصداقيتها
توقيت صلاة عيد الفطر 2026 في القاهرة والمحافظات.. متى تبدأ صلاة العيد؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

احذر .. علامات تظهر في الفم تدل على إصابتك بسرطان القولون

علاقة صحة الفم بسرطان القولون
علاقة صحة الفم بسرطان القولون
آية التيجي

كشف طبيب أسنان عن مجموعة من العلامات التحذيرية التي قد تظهر داخل الفم وتشير إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان القولون، مؤكداً ضرورة عدم تجاهل أعراض مثل نزيف اللثة أو رائحة الفم الكريهة أو ظهور طبقة بيضاء على اللسان.

علاقة صحة الفم بسرطان القولون

بحسب تقرير نشرته صحيفة Daily Mail، يتم تشخيص حالة سرطان القولون في بريطانيا كل 12 دقيقة تقريباً، ويعد ثاني أكثر أسباب الوفاة المرتبطة بالسرطان شيوعاً.

وأوضح طبيب الأسنان Mark Burhenne المعروف باسم "طبيب النوم" أن بعض مشاكل الأسنان الشائعة قد تكون مؤشراً على خلل في بكتيريا الفم النافعة، وهو ما قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون.

علاقة صحة الفم بسرطان القولون

كيف تنتقل البكتيريا من الفم إلى الأمعاء؟

وتشير أبحاث إلى أن البكتيريا الضارة في الفم قد تنتقل إلى الجهاز الهضمي عبر اللعاب أو مجرى الدم، وقد تسبب التهابات مزمنة قد تساهم في نمو الخلايا السرطانية في بعض الحالات.

كما أن العادات غير الصحية مثل:
ـ عدم تنظيف الأسنان جيداً
التدخين

ـ الإفراط في الكحول

ـ تناول أطعمة عالية السكر وقليلة الألياف

قد تؤثر سلباً على توازن البكتيريا في الفم.

علاقة صحة الفم بسرطان القولون

علامات سرطان القولون داخل الفم

ومن أبرز علامات سرطان القولون التي قد تظهر في الفم
- نزيف أو تورم اللثة:
يعد نزيف اللثة أثناء تنظيف الأسنان من العلامات الشائعة لأمراض اللثة، وتشير بعض الدراسات إلى وجود علاقة بين أمراض اللثة وزيادة خطر الإصابة بأورام القولون الحميدة.

كما أن اللثة المتورمة أو الحساسة قد تكون علامة مبكرة على التهاب اللثة حتى بدون نزيف واضح.
- رائحة الفم الكريهة المستمرة:
قد ترتبط رائحة الفم المزمنة بوجود بكتيريا معينة مثل Fusobacterium nucleatum، وهي بكتيريا تم العثور عليها أيضاً في بعض أورام القولون.

ويرجح الباحثون أن هذه البكتيريا قد تساعد الخلايا السرطانية على التهرب من جهاز المناعة.

علاقة صحة الفم بسرطان القولون

- طبقة بيضاء أو صفراء على اللسان:
ظهور طبقة بيضاء على اللسان قد يكون نتيجة تراكم البكتيريا أو بقايا الطعام أو الخلايا الميتة، وقد يشير في بعض الحالات إلى خلل في ميكروبيوم الفم.

- فقدان عدد من الأسنان:
تشير بيانات بحثية إلى أن فقدان أربعة أسنان أو أكثر بسبب أمراض اللثة المزمنة قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأورام القولون قبل السرطانية بنسبة تصل إلى 20%.

علاقة صحة الفم بسرطان القولون

كيف تقلل خطر الإصابة بسرطان القولون؟

ويشدد الخبراء على أن الحفاظ على صحة الفم قد يساعد في تقليل المخاطر، وذلك من خلال:

ـ تنظيف الأسنان مرتين يومياً

ـ استخدام خيط الأسنان
زيارة طبيب الأسنان بانتظام

ـ اتباع نظام غذائي صحي
ممارسة الرياضة
ـ الإقلاع عن التدخين

ـ الفحوصات المبكرة أهم وسيلة للكشف عن سرطان القولون قبل ظهور الأعراض.

أعراض سرطان القولون علامات سرطان القولون المبكرة صحة الفم نزيف اللثة رائحة الفم الكريهة أمراض اللثة بكتيريا الفم الوقاية من السرطان تشخيص سرطان القولون أعراض السرطان صحة الأسنان

