احذر .. علامات تظهر في الفم تدل على إصابتك بسرطان القولون

كشف طبيب أسنان عن مجموعة من العلامات التحذيرية التي قد تظهر داخل الفم وتشير إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان القولون، مؤكداً ضرورة عدم تجاهل أعراض مثل نزيف اللثة أو رائحة الفم الكريهة أو ظهور طبقة بيضاء على اللسان.

علاقة صحة الفم بسرطان القولون

بحسب تقرير نشرته صحيفة Daily Mail، يتم تشخيص حالة سرطان القولون في بريطانيا كل 12 دقيقة تقريباً، ويعد ثاني أكثر أسباب الوفاة المرتبطة بالسرطان شيوعاً.

وأوضح طبيب الأسنان Mark Burhenne المعروف باسم "طبيب النوم" أن بعض مشاكل الأسنان الشائعة قد تكون مؤشراً على خلل في بكتيريا الفم النافعة، وهو ما قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون.

كيف تنتقل البكتيريا من الفم إلى الأمعاء؟

وتشير أبحاث إلى أن البكتيريا الضارة في الفم قد تنتقل إلى الجهاز الهضمي عبر اللعاب أو مجرى الدم، وقد تسبب التهابات مزمنة قد تساهم في نمو الخلايا السرطانية في بعض الحالات.

كما أن العادات غير الصحية مثل:

ـ عدم تنظيف الأسنان جيداً

التدخين

ـ الإفراط في الكحول

ـ تناول أطعمة عالية السكر وقليلة الألياف

قد تؤثر سلباً على توازن البكتيريا في الفم.

علامات سرطان القولون داخل الفم

ومن أبرز علامات سرطان القولون التي قد تظهر في الفم

- نزيف أو تورم اللثة:

يعد نزيف اللثة أثناء تنظيف الأسنان من العلامات الشائعة لأمراض اللثة، وتشير بعض الدراسات إلى وجود علاقة بين أمراض اللثة وزيادة خطر الإصابة بأورام القولون الحميدة.

كما أن اللثة المتورمة أو الحساسة قد تكون علامة مبكرة على التهاب اللثة حتى بدون نزيف واضح.

- رائحة الفم الكريهة المستمرة:

قد ترتبط رائحة الفم المزمنة بوجود بكتيريا معينة مثل Fusobacterium nucleatum، وهي بكتيريا تم العثور عليها أيضاً في بعض أورام القولون.

ويرجح الباحثون أن هذه البكتيريا قد تساعد الخلايا السرطانية على التهرب من جهاز المناعة.

- طبقة بيضاء أو صفراء على اللسان:

ظهور طبقة بيضاء على اللسان قد يكون نتيجة تراكم البكتيريا أو بقايا الطعام أو الخلايا الميتة، وقد يشير في بعض الحالات إلى خلل في ميكروبيوم الفم.

- فقدان عدد من الأسنان:

تشير بيانات بحثية إلى أن فقدان أربعة أسنان أو أكثر بسبب أمراض اللثة المزمنة قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأورام القولون قبل السرطانية بنسبة تصل إلى 20%.

كيف تقلل خطر الإصابة بسرطان القولون؟

ويشدد الخبراء على أن الحفاظ على صحة الفم قد يساعد في تقليل المخاطر، وذلك من خلال:

ـ تنظيف الأسنان مرتين يومياً

ـ استخدام خيط الأسنان

زيارة طبيب الأسنان بانتظام

ـ اتباع نظام غذائي صحي

ممارسة الرياضة

ـ الإقلاع عن التدخين

ـ الفحوصات المبكرة أهم وسيلة للكشف عن سرطان القولون قبل ظهور الأعراض.