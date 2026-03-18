الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
لإدخال الفرحة.. كيف تسعد أطفالك في العيد بأقل التكاليف؟

كيف تُسعد أبناءك في العيد بتكاليف بسيطة؟
كيف تُسعد أبناءك في العيد بتكاليف بسيطة؟
آية التيجي

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، تبحث الكثير من الأسر عن طرق لإسعاد أطفالهم دون تحمل أعباء مالية كبيرة، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار. 

كيف تُسعد أبناءك في العيد بتكاليف بسيطة؟

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد أمين، خبير العلاقات الإنسانية، أن سعادة الأطفال في العيد لا ترتبط بقيمة الهدايا بقدر ارتباطها بالاهتمام والوقت الذي يقضيه الوالدان معهم.

وأوضح خبير العلاقات الإنسانية، في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، أن "الأطفال يتذكرون المشاعر واللحظات السعيدة أكثر بكثير من تذكرهم لقيمة ما تم إنفاقه عليهم"، مشيرًا إلى أن الأجواء العائلية الدافئة هي الأساس الحقيقي لفرحة العيد.

كيف تُسعد أبناءك في العيد بتكاليف بسيطة؟

تهيئة الأجواء النفسية أهم من الهدايا

وأشار الدكتور أحمد أمين إلى أن أجواء العيد تبدأ من داخل المنزل، من خلال:
ـ تبادل التهاني بين أفراد الأسرة
ـ نشر البهجة والمرح داخل البيت
ـ تشغيل أغاني العيد
ـ مشاركة الأطفال الضحك والحديث

وأضاف أن الحالة النفسية الإيجابية للوالدين تنعكس مباشرة على الأطفال، وتجعلهم يشعرون بفرحة العيد حتى دون مصاريف كبيرة.

كيف تُسعد أبناءك في العيد بتكاليف بسيطة؟

نزهات بسيطة تصنع ذكريات لا تُنسى

وأكد خبير العلاقات الإنسانية أن النزهة البسيطة قد تكون كافية لإسعاد الأطفال، مثل:
ـ الذهاب إلى حديقة عامة
ـ التنزه في مكان مفتوح
زيارة الأقارب
ـ شراء حلوى بسيطة خلال اليوم

وأوضح أن هذه التفاصيل الصغيرة قد تتحول إلى ذكريات جميلة تبقى في ذاكرة الطفل لسنوات طويلة.

كيف تُسعد أبناءك في العيد بتكاليف بسيطة؟

اللعب مع الأطفال أهم من شراء الهدايا

وشدد على أن أهم هدية يمكن أن يقدمها الأب أو الأم لأطفالهم هي وقتهم، موضحًا أن:
ـ اللعب مع الأطفال يعزز ثقتهم بأنفسهم
ـ مشاركة الأنشطة تقوي العلاقة الأسرية
ـ الاهتمام يخلق شعورًا بالأمان

وأشار إلى أن ألعابًا بسيطة في المنزل أو المشاركة في أنشطة ترفيهية خفيفة قد تكون أكثر تأثيرًا من الهدايا المكلفة.

كيف تُسعد أبناءك في العيد بتكاليف بسيطة؟

أهمية خلق طقوس عائلية في العيد

ونصح الدكتور أحمد أمين بتكوين عادات عائلية بسيطة خلال العيد مثل:
ـ تحضير حلوى العيد مع الأطفال
ـ التقاط صور تذكارية
ـ مشاهدة فيلم عائلي
ـ تناول وجبة مميزة معًا

وأكد أن هذه الطقوس تعزز الترابط الأسري وتخلق شعورًا بالانتماء لدى الأطفال.

كيف تُسعد أبناءك في العيد بتكاليف بسيطة؟

العيد فرصة لتعزيز الأمان النفسي للأطفال

واختتم خبير العلاقات الإنسانية تصريحه بالتأكيد على أن العيد يمثل فرصة ذهبية لتعزيز شعور الطفل بالأمان والحب، خاصة عندما يرى اهتمام والديه بإسعاده مهما كانت الإمكانيات.

وأضاف: “ليس المهم كم ننفق على الأطفال، بل كم حبًا واهتمامًا نقدم لهم، فالمشاعر الصادقة هي التي تبقى في الذاكرة.”

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجتماع الحكومة

حقيقة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه

أول أيام عيد الفطر المبارك

العيد إمتى.. دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: سيول تضرب سيناء والبحر الأحمر وعواصف ترابية تجتاح البلاد غدا

دونالد ترامب

ترامب : انسحاب الولايات المتحدة قريبا من العملية العسكرية في إيران

عوائد مغرية على شهادات الادخار.. تعرف على التفاصيل الكاملة

عوائد مغرية على شهادات الادخار.. تعرف على التفاصيل الكاملة

الاهلي

ماكينة أهداف.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية في خط الهجوم

منحة العمالة غير المنتظمة

1500 جنيه في عيد الفطر.. لينك الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

يد الأهلي والزمالك

قمة الأهلي والزمالك تحسم ختام دوري محترفي اليد

بالصور

مسلسل على قد الحب الحلقة 28.. نيللى كريم تنتصر.. ومها نصار وأحمد سعيد عبدالغني أمام القضاء

نيللى كريم ومها نصار واحمد سعيد عبد الغني
نيللى كريم ومها نصار واحمد سعيد عبد الغني
نيللى كريم ومها نصار واحمد سعيد عبد الغني

هل يمكن لمرضى السكري تناول كحك العيد؟.. اعرف الكمية المسموحة

نصائح لمرضى السكري لتناول كحك العيد بأمان
نصائح لمرضى السكري لتناول كحك العيد بأمان
نصائح لمرضى السكري لتناول كحك العيد بأمان

لإدخال الفرحة.. كيف تسعد أطفالك في العيد بأقل التكاليف؟

كيف تُسعد أبناءك في العيد بتكاليف بسيطة؟
كيف تُسعد أبناءك في العيد بتكاليف بسيطة؟
كيف تُسعد أبناءك في العيد بتكاليف بسيطة؟

فيديو

ميار الببلاوي

دفعت 200 ألف جنيه لشيخ مغربي.. تصريحات صادمة لـ ميار الببلاوي عن السحر والزواج

وقف خدمات حكومية عن المتخلفين عن النفقة

قرار جديد يثير الجدل.. وقف خدمات حكومية عن المتخلفين عن النفقة

الفنان محمد سليمان

زوجتي اعتنقت الإسلام وابنتي محجبة.. محمد سليمان يكشف تفاصيل حياته العائلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لا تُسلِّم المرأة قلبها بسهولة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد