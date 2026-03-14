دراسة تحذر: تناول مشروبين غازيين يوميًا يزيد خطر الإصابة بمرض رئوي قاتل

حذرت دراسة طبية حديثة من أن الإفراط في تناول المشروبات الغازية المحلاة بالسكر قد يزيد من خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، وهو أحد الأمراض الخطيرة التي تصيب الجهاز التنفسي وتسبب صعوبات في التنفس.

المشروبات الغازية تزيد خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن

وبحسب تقرير نشرته صحيفة Daily Mail البريطانية، فإن تناول مشروبين غازيين يوميًا قد يرتبط بزيادة ملحوظة في خطر الإصابة بهذا المرض، خاصة عند الأشخاص الذين يعتمدون على نظام غذائي غني بالسكريات.

ما هو مرض الانسداد الرئوي المزمن؟

ويعتبر مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) هو مصطلح يشمل مجموعة من أمراض الرئة مثل:

التهاب الشعب الهوائية المزمن

انتفاخ الرئة

ويسبب هذا المرض:

ضيق التنفس

السعال المزمن

زيادة إفراز المخاط

ضعف وظائف الرئة مع الوقت

ويؤثر المرض على أكثر من 1.7 مليون شخص في بريطانيا، ويتسبب في وفاة نحو 30 ألف شخص سنويًا.

علاقة المشروبات الغازية بمرض الرئة

وأجرى باحثون من جامعة ويست فيرجينيا الأمريكية دراسة على أكثر من 11 ألف شخص بين عامي 2015 و2020، ووجدوا أن الأشخاص الذين يحصلون على 10% أو أكثر من سعراتهم اليومية من المشروبات السكرية كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض COPD بنسبة 39%.

وبحسب الدراسة، فإن هذه النسبة تعادل تقريبًا استهلاك نحو 50 جرامًا من السكر يوميًا، وهو ما يعادل علبة واحدة تقريبًا من المشروبات الغازية.

لماذا تزيد السكريات خطر أمراض الرئة؟

ويرى الباحثون أن السكريات، خاصة الفركتوز الموجود في المشروبات الغازية، قد تؤدي إلى:

ـ زيادة الالتهابات في الجسم

ـ رفع مستويات الإجهاد التأكسدي

ـ تعزيز نمو البكتيريا في الجهاز التنفسي

ـ ضعف وظائف الرئة

كما قد تزيد الأنظمة الغذائية الغنية بالسكر من خطر السمنة، وهو ما يؤثر بدوره على كفاءة التنفس.

عوامل أخرى تسبب مرض COPD

ولم يعد التدخين السبب الوحيد للإصابة بالمرض، حيث أظهرت الدراسات أن نحو ربع الحالات تصيب غير المدخنين، بسبب عوامل أخرى مثل:

تلوث الهواء

التدخين السلبي

التعرض للمواد الكيميائية

التهابات الجهاز التنفسي المتكررة

العوامل الوراثية

نصائح لتقليل خطر الإصابة

وينصح الأطباء باتباع بعض التغييرات البسيطة لتقليل خطر الإصابة، ومنها:

ـ تقليل استهلاك المشروبات الغازية

ـ تقليل السكريات اليومية

ـ اتباع نظام غذائي صحي

ـ تجنب التدخين

ـ ممارسة الرياضة بانتظام

أعراض يجب الانتباه لها

وتشمل أبرز أعراض مرض الانسداد الرئوي المزمن:

سعال مستمر

ضيق التنفس

إرهاق سريع

التهابات متكررة في الصدر

وينصح الأطباء بضرورة استشارة الطبيب عند ظهور هذه الأعراض بشكل مستمر.