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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

إزالة 11 تعديا بالبناء المخالف على أملاك الدولة والأراضي بالشرقية

إزالة تعديات
إزالة تعديات
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية انه تستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة كافة التعديات المخالفة في المهد، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية حق الشعب، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ ٢٩ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات وفرض سيادة القانون على الجميع.

أوضح المحافظ أن الحملات المكثفة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية أسفرت في الثاني عشر  أيام المرحلة الثانية من "الموجة لـ٢٩" ، عن إزالة ١١ حالة تعدي بالبناء المخالف على مساحة إجمالية  ٧ قيراطاً بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأشار إلي أنه تم إزالة ٥ حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة ولاية «ري»، بمساحة ٢ قيراطاً و ٧ سهماً ، بمركز ( الزقازيق ) وإزالة ٦ حالات تعدي علي أراضي خاصة بالأهالي بمساحة ٤ قيراطاً و ١٦ سهماً بمركز ( بلبيس – ابو حماد).

شدد محافظ الشرقية على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، والتصدي بكل قوة لحالات التعدي، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع المراكز، وعرض تقارير يومية بمعدلات التنفيذ.

الشرقية محافظ الشرقية الأجهزة التنفيذية حملاتها اليومية الرقعة الزراعية

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إزالة 11 تعديا بالبناء المخالف على أملاك الدولة والأراضي بالشرقية

إزالة تعديات
إزالة تعديات
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