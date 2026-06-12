بسبب الغش أثناء الامتحان.. تفاصيل اعتداء سيدة على معلمة في الشرقية

مشهد غير متوقع داخل مدرسة في الشرقية تحول إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال ساعات، بعد انتشار فيديو يوثق اعتداء سيدة على معلمة وسط أجواء الامتحانات.

وبين روايات متداولة وتساؤلات عديدة حول أسباب الواقعة، كشفت التحريات الأمنية مفاجأة بشأن الدافع الحقيقي وراء المشاجرة التي انتهت بضبط المتهمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تعدي إحدى أولياء الأمور على معلمة داخل إحدى اللجان التعليمية بإحدى المدارس في الشرقية.

وبالفحص تبين عدم ورورد بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد السيدتين الظاهرتين بمقطع الفيديو طرف أول المجنى عليها (مدرسة بإحدى المدارس الإعدادية "ولية أمر طالبة تؤدى الامتحان بذات المدرسة") طرف ثان القائمة على التعدى (ربة منزل) مقيمتان بدائرة مركز شرطة فاقوس.

وبسؤالهما أقرتا أنه بتاريخ 10 يونيو نشبت مشاجرة بينهما داخل فناء إحدى المدارس بدائرة المركز بسبب رفض نجلة الأولى مساعدة نجلة شقيقة الثانية فى الغش أثناء أدائهما الامتحان، قامت على أثرها بالتعدى بالضرب على المُدرسة .

أمكن ضبط الثانية “القائمة بالتعدى”، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.