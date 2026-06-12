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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تعرف على المسارات البديلة.. غلق شارع ٢٦ يوليو لـ ٥ أسابيع

مشروع المونوريل
مشروع المونوريل
ندى سويفى

نشرت الإدارة العامة الجيزة الخدمات المرورية اللازمة بالتزامن مع غلق شارع ٢٦ يوليو.

وقال أنه في ضوء تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل (خط وادي النيل – 6 أكتوبر)، سيتم تنفيذ أعمال رفع كمر خرساني ضمن أعمال محطة مونوريل وادي النيل، وذلك بشارع 26 يوليو في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو تجاه ميدان لبنان.

سيتم تنفيذ غلق كلي لشارع 26 يوليو في الاتجاه المشار إليه لمدة (3 أيام) أسبوعياً خلال أيام الجمعة والسبت والأحد، من الساعة 12:30 صباحاً وحتى 6 صباحاً، وذلك على مدار 5 مراحل متتالية، على النحو التالي:

المرحلة الأولى: من الجمعة 12 يونيو 2026 حتى صباح الأحد 14 يونيو 2026.
المرحلة الثانية: من الجمعة 19 يونيو 2026 حتى صباح الأحد 21 يونيو 2026.
المرحلة الثالثة: من الجمعة 26 يونيو 2026 حتى صباح الأحد 28 يونيو 2026.
المرحلة الرابعة: من الجمعة 3 يوليو 2026 حتى صباح الأحد 5 يوليو 2026.
المرحلة الخامسة: من الجمعة 10 يوليو 2026 حتى صباح الأحد 12 يوليو 2026

جهزت الإدارة العامة لمرور الجيزة التحويلات المرورية البديلة لتيسير الحركة المرورية، وذلك على النحو التالي:

المسار البديل الأول:
حركة المركبات القادمة من كوبري 15 مايو والمتجهة إلى ميدان لبنان، تقوم بالدخول يميناً إلى شارع صلاح جاهين، ثم يساراً إلى شارع الدكتور حجازي، ثم يساراً إلى شارع وادي النيل، وصولاً إلى شارع 26 يوليو بعد تجاوز منطقة الأعمال.

المسار البديل الثاني:
الدخول يميناً إلى شارع صلاح جاهين، ثم يميناً إلى شارع أحمد عرابي، ثم يميناً إلى شارع جامعة الدول العربية، وصولاً إلى شارع السودان وميدان لبنان بعد تجاوز منطقة الأعمال.

الإدارة العامة الجيزة المونوريل غلق كلي لشارع 26 يوليو

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