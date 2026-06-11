لمدة 3 أيام.. غلق كلي لشارع 26 يوليو لرفع كمر خرساني لمشروع المونوريل

أعلنت محافظة الجيزة أنه في ضوء تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل (خط وادي النيل – 6 أكتوبر) سيتم تنفيذ أعمال رفع كمر خرساني ضمن أعمال محطة مونوريل وادي النيل، وذلك بشارع 26 يوليو في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو تجاه ميدان لبنان.

وتوضح محافظة الجيزة أنه سيتم تنفيذ غلق كلي لشارع 26 يوليو في الاتجاه المشار إليه، لمدة (3 أيام) أسبوعياً خلال أيام الجمعة والسبت والأحد، من الساعة 12:30 صباحاً وحتى 6 صباحاً، وذلك على مدار 5 مراحل على النحو التالي:

• المرحلة الأولى: من الجمعة 12 يونيو 2026 حتى صباح الأحد 14 يونيو 2026.

• المرحلة الثانية: من الجمعة 19 يونيو 2026 حتى صباح الأحد 21 يونيو 2026.

• المرحلة الثالثة: من الجمعة 26 يونيو 2026 حتى صباح الأحد 28 يونيو 2026.

• المرحلة الرابعة: من الجمعة 3 يوليو 2026 حتى صباح الأحد 5 يوليو 2026.

• المرحلة الخامسة: من الجمعة 10 يوليو 2026 حتى صباح الأحد 12 يوليو 2026.

وأوضحت محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتجهيز التحويلة المرورية البديلة لتيسير الحركة المرورية على النحو التالي:

• المسار البديل الأول:

حركة المركبات القادمة من كوبري 15 مايو، ترغب باستكمال السير اتجاه ميدان لبنان تقوم بالدخول يمينآ الي شارع صلاح جاهين ثم الدخول يسارآ إلي شارع الدكتور حجازي ثم الدخول يسارآ تجاه شارع وادي النيل وصولآ إلي شارع 26 يوليو عقب تجاوز منطقة الأعمال .



• المسار البديل الثاني:

الدخول يميناً إلى شارع صلاح جاهين، ثم يميناً إلى شارع أحمد عرابي ثم يميناً إلى شارع جامعة الدول العربية وصولاً إلى شارع السودان وميدان لبنان عقب تجاوز منطقة الأعمال .

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين الالتزام باللوحات الإرشادية والتعليمات المرورية، بما يضمن تحقيق السيولة المرورية المطلوبة.