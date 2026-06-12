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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إخلاء سبيل المتهمة بالتعدي على مُعلمة في فناء مدرسة بالشرقية

جانب من الواقعة
جانب من الواقعة
محمد الطحاوي

قررت النيابة العامة بفاقوس بمحافظة الشرقية إخلاء سبيل السيدة المتهمة بالتعدي بالضرب على مُعلمة (والدة طالبة) داخل فناء مدرسة ناصر بن عبد الله المسند للتعليم الأساسي بقرية الديدامون التابعة لمركز فاقوس، وذلك بعد التصالح بينها وبين السيدة المعتدى عليها.

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تمكنت من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تعدي إحدى أولياء الأمور على مُعلمة داخل إحدى اللجان التعليمية بإحدى المدارس بالشرقية.

وبالفحص؛ تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد السيدتين الظاهرتين بمقطع الفيديو (طرف أول) المجني عليها “مُدرسة بإحدى المدارس الإعدادية- ولية أمر طالبة تؤدى الامتحان بذات المدرسة”، و(طرف ثانٍ) القائمة على التعدي (ربة منزل)، مقيمتان بدائرة مركز شرطة فاقوس.

وباستدعائهما وسؤالهما؛ أقرتا أنه بتاريخ 10 يونيو الجاري، نشبت مشاجرة بينهما داخل فناء إحدى المدارس بدائرة المركز؛ بسبب رفض نجلة الأولى مساعدة نجلة شقيقة الثانية في الغش، في أثناء آدائهما الامتحان، قامت على أثرها بالتعدي بالضرب على المُدرسة.

وأمكن ضبط الثانية “القائمة بالتعد”، وبمواجهتها؛ اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الشرقية بمحافظة الشرقية بالتعدى بالضرب على والدة طالبة للتعليم الأساسي فاقوس

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