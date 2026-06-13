تحطم طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الهندية أثناء هبوطها

نيودلهي أ ش أ

تحطمت طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الهندية من طراز (إيه إن-32) أثناء هبوطها في قاعدة جورهات الجوية بولاية آسام شمال شرق الهند.

وأكدت القوات الجوية الهندية أن الحادث وقع اليوم السبت أثناء محاولة الطائرة الهبوط في قاعدة جورهات، حسبما أوردت صحيفة (إنديان إكسبرس).

وقال نائب مفوض مقاطعة جورهات، جاي شيفاني، إن الإدارة تلقت معلومات تفيد بتحطم طائرة شحن من طراز (إيه إن-32) تابعة لسلاح الجو الهندي أثناء محاولتها الهبوط في قاعدة جورهات الجوية.

وأضاف شيفاني أن سلاح الجو الهندي يقوم حالياً بعمليات إنقاذ ويعمل على تقييم الوضع، فيما لم تتوفر تفاصيل بعد عن الأفراد الذين كانوا على متن الطائرة، كما لم يتم تحديد سبب الحادث حتى الآن.