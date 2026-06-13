تعاون دولي وتطوير مستمر لدعم منظومة الجامعات.. الحصاد الأسبوعي لأنشطة التعليم العالي

شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الأسبوع الماضي جهودًا مكثفة، عبر عدد من اللقاءات والاجتماعات التي استهدفت تطوير منظومة التعليم الجامعي، وتعزيز البحث العلمي، ودعم الشراكات الدولية.

وقع الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد حسن رداد وزير العمل، بروتوكول تعاون مشترك لتنفيذ برامج الدبلوم والماجستير المهني المعتمد في مجالي السلامة والصحة المهنية والموارد البشرية (HR)، كما أطلق الوزيران، على هامش مراسم توقيع البروتوكول، مبادرة وطنية جديدة لدعم التشغيل وتعزيز فرص الاندماج في سوق العمل، بعنوان "التشغيل التكاملي – زراعة الأمل" لذوي الهمم، بالشراكة بين الوزارتين، والتي تستهدف توفير فرص عمل متنوعة لخريجي عام 2025 وما بعده تتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم، سواء من خلال العمل المباشر أو العمل عن بُعد أو بنظام العمل المنزلي، مع توزيع فرص التشغيل على مختلف الأقاليم الجغرافية وفق احتياجات كل محافظة، وتعميم قاعدة البيانات الخاصة بالمبادرة على مديريات العمل بالمحافظات لضمان الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين، وكذلك إعداد قاعدة بيانات متكاملة للعشرة الاوائل من الخريجين والترويج لكفاءاتهم ومؤهلاتهم عبر مكاتب التمثيل العمالي التابعة لوزارة العمل بالخارج، وفق التخصصات المطلوبة في أسواق العمل المختلفة، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الكفاءات المصرية المتميزة ويعزز فرصها في الحصول على وظائف لائقة داخل مصر وخارجها.

تعاون دولي وتطوير مستمر لدعم منظومة الجامعات

شهد الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق فعاليات "منتدي التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط" "Tech Skills Forum" في نسخته الأولى، ويمثل المنتدى خطوة مهمة نحو بناء شراكات إقليمية فاعلة تسهم في تطوير منظومة التعليم التقني والمهني، مشيرًا إلى أن التحديات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل تفرض ضرورة تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين دول البحر المتوسط، بما يضمن إعداد كوادر بشرية مؤهلة تمتلك المهارات التقنية والرقمية اللازمة للمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز دور المؤسسات التعليمية في دعم الابتكار وريادة الأعمال وتحقيق التنمية المستدامة.

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفدًا رفيع المستوى من جمهورية رومانيا ضم كلًا من السيد داكيان تشولوش، مستشار رئيس رومانيا والمرشح الروماني لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرانكفونية، والدكتور سيبريان ميهالي، الممثل الخاص لرئيس رومانيا لشؤون الفرانكفونية، والسيدة أوليفيا تودريان سفيرة رومانيا بالقاهرة،وأعرب الدكتور عبد العزيز قنصوة عن ترحيب مصر بتوسيع التعاون مع المنظمة الدولية للفرانكفونية في مجالات تبادل المعرفة والخبرات البحثية، وتشجيع الابتكار بين الشباب الإفريقي، ودعم المشروعات البحثية المشتركة التي تسهم في مواجهة التحديات التنموية بالقارة، مؤكدًا أن بناء اقتصاد المعرفة يمثل أحد المسارات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة لشعوب إفريقيا، كما أشار إلى أهمية توسيع مجالات التعاون في التعليم التكنولوجي وتعزيز منظومة التعليم الفني باعتبارها ركيزة أساسية لدعم الصناعة وتلبية احتياجات سوق العمل.

افتتح الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي فعاليات النسخة السادسة من ملتقى "خطوة 2026" التوظيفي، وأكد الوزير أن توقيع بروتوكول التعاون بين صندوق "قادرون باختلاف" ومؤسسة وشركة "حلم" يُعد ركيزة أساسية في البناء التنفيذي لهذه الشراكة الاستراتيجية، حيث يترجم الرؤية إلى برامج عملية ملموسة، تشمل التأهيل المهني المتخصص، وتهيئة بيئات العمل الدامجة، وتقديم الدعم المصاحب خلال مراحل التوظيف الأولى، بما يضمن استدامة الدمج وتحقيق أثر فعلي على أرض الواقع، وهو ما يتسق تمامًا مع توجه وزارة التعليم العالي نحو ربط الجامعة بالمجتمع ربطًا واقعيًا قائمًا على التأثير والتنمية، مشيرًا إلى أن ملتقى "خطوة" للتوظيف في نسخته السادسة يمثل منصة وطنية متكاملة ونموذجًا يُحتذى به في تكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لافتًا إلى أن لغة الأرقام تؤكد صواب هذا المسار، حيث يتم البناء اليوم على نجاحات نسخ سابقة تجاوز عدد مستفيديها 2500 مستفيد، إلى جانب شراكات ممتدة مع أكثر من 30 شركة سنويًا.

استقبل الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كريسبين مبادو فانزو المبعوث الخاص لرئيس الدولة والوزير المنتدب لشؤون الفرنكوفونية والجالية الكونغولية بالخارج، جوليانا أماتو لومومبا، مرشحة جمهورية الكونغو الديمقراطية لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرانكفونية، وكاسونغو موسينغا جان بابتيست، سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية في مصر، وخلال الاجتماع رحب الدكتور عبدالعزيز قنصوة بالوفد، مؤكدًا اعتزاز مصر بأنها جزء من القارة الإفريقية، وحرصها على تقديم الدعم لأشقائها بالقارة، مشيرًا إلى إيمان القيادة السياسية في مصر بأن التعليم هو السبيل نحو النهضة والتقدم والازدهار، وأشار الوزير إلى أن الجامعات المصرية تضم العديد من الطلاب من مختلف الجنسيات، حيث يتم تدريبهم وتأهيلهم ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل، لافتًا إلى حرص الوزارة على التعاون مع الجامعات بالكونغو الديمقراطية في مختلف المجالات التعليمية والبحثية، بما يخدم مصالح الجانبين.

قام الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتفقد العديد من المشروعات التعليمية والطبية بجامعة عين شمس، وأكد الوزير أن المشروعات الجاري تنفيذها تأتي في إطار خطة الدولة للتطوير والتوسع المستمر في منشآت الجامعات، بما يواكب متطلبات التنمية الشاملة ويُسهم في توفير بيئة تعليمية متكاملة ومحفزة على الإبداع والابتكار، وذلك في ظل الدعم المتواصل الذي توليه القيادة السياسية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وأشار إلى أن التوسع في البنية التحتية والمنشآت الجامعية يسير بالتوازي مع جهود التطوير النوعي للبرامج الأكاديمية والبحثية، بما يعزز من تنافسية الجامعة ويرتقي بجودة مخرجاتها التعليمية والبحثية، فضلًا عن دعم دورها في خدمة المجتمع والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

شارك الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في الاجتماع الموسع الذي عقدته لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف الشيحي، وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن بناء اقتصاد المعرفة يتطلب تطوير منظومة تعليمية قادرة على إعداد كوادر مؤهلة تدعم مختلف القطاعات الإنتاجية، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي يُعد من أسرع القطاعات تأثيرًا في الاقتصاد الوطني؛ لما يوفره من فرص عمل وما يحققه من قيمة مضافة ومنتجات تستهدف الأسواق الخارجية، لافتًا إلى أن الصناعة المصرية من أهم القطاعات التي تحتاج الاستثمار في تنمية الموارد البشرية المؤهلة لدعم هذا القطاع الحيوي.

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وفد جامعة أكسفورد بروكس البريطانية (Oxford Brookes University)، وتناول الاجتماع بحث إنشاء فرع لجامعة أكسفورد بروكس في مصر، واستعرض الوزير خطة الوزارة الخاصة بتدويل التعليم العالي والتوسع في الشراكات الدولية مع الجامعات المرموقة، مشيرًا إلى ما حققته الدولة من توسع في إنشاء أفرع لعدد من الجامعات الدولية، إلى جانب التوسع في إنشاء أفرع للجامعات المصرية في عدد من دول الخليج والقارة الإفريقية، وناقش الجانبان البرامج الأكاديمية المزمع تقديمها، والتي تشمل الاقتصاد، وإدارة الأعمال، والعمارة، والهندسة، وعلوم الحاسب، كما بحث الجانبان فرص التعاون في مجالات علوم الرياضة وإدارة الرياضة وتكنولوجيا الرياضة، في ضوء اهتمام الوزارة بتعزيز الأنشطة الرياضية بالجامعات، وتشجيع تكوين الفرق الرياضية الطلابية ودعم المنافسات الرياضية بين المؤسسات التعليمية، فضلًا عن تميز جامعة أكسفورد بروكس ببرامج هندسة السيارات ورياضة المحركات المرتبطة بفرق الفورمولا 1.

شارك الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في ندوة لإعلان نتائج تحليل الطلب فى سوق العمل المصري خلال الربع الأول من عام 2026، وأيضًا عرض مُفصل حول تأثير الذكاء الاصناعي على سوق العمل بعنوان: "المستقبل: كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل وظائف التعليم ويخلق مسارات مهنية جديدة"، وذلك بمقر المركز المصري للدراسات الاقتصادية، وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة أن ربط التعليم بسوق العمل لم يعد خيارًا وإنما ضرورة تفرضها التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، مشددًا على أن الوزارة تعمل حاليًا على إعادة هيكلة البرامج التعليمية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي، في ضوء ما كشفته البيانات الحديثة عن التغيرات المتلاحقة في أنماط التوظيف والمهارات المطلوبة. وأوضح أن مراجعة البرامج الدراسية داخل الجامعات المصرية تعتمد على بيانات دقيقة ومحدثة عن الوظائف المطلوبة محليًا ودوليًا، مؤكدًا أن تطوير المناهج والبرامج التعليمية يجب أن يستند إلى فهم واضح لواقع سوق العمل وليس إلى اجتهادات نظرية، وأشار الوزير إلى أن سوق العمل المصري لم يعد سوقًا محليًا فقط، بل أصبح جزءًا من سوق عمل عالمي مفتوح، موضحًا أن الطلب على العمالة المصرية بمختلف مستوياتها المهنية يتزايد في العديد من الدول الأوروبية.