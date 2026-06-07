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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم العالي ورئيس جامعة عين شمس يتفقدان المشروعات التعليمية والطبية

خلال الجولة
خلال الجولة
نهلة الشربيني

قام الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يُرافقه الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، صباح اليوم الأحد، بتفقد العديد من المشروعات التعليمية والطبية بجامعة عين شمس، بحضور لفيف من قيادات الوزارة والجامعة ومديري المستشفيات.

استهل الوزير جولته التفقدية بزيارة مبنى الابتكار وريادة الأعمال (i-HUB) بالمدينة الجامعية، للتعرف على تجهيزات القاعات والمزودة بالوسائط التكنولوجية الحديثة.

كما اشتملت الزيارة على تفقد مستشفى عين شمس التخصصي، حيث تفقد الوزير العيادات الخارجية والعديد من الوحدات الخدمية التي تقدم خدماتها للمواطنين، كما استمع إلى شرح تفصيلي حول الخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى، واستعراض المشروعات التي تم الانتهاء منها وتشغيلها لخدمة المرضى، بهدف تطوير المنظومة الطبية المقدمة للمواطنين.

وتفقد الوزير المدينة الطبية لمتابعة معدلات الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها، والاطلاع على أحدث أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي شهدتها المستشفيات الجامعية خلال الفترة الماضية، واشتملت الجولة بالمدينة الطبية على تفقد البوابات الرئيسية، وحديقة عرب المحمدي، وأعمال الموقع العام، وكذلك زيارة مركز علاج الأورام والطب النووي ووحدة العلاج الاشعاعي، ثم مركز أبحاث طب عين شمس (MASRI)، وبنك الدم الرئيسي، ومستشفى جراحات الأطفال التخصصي، ومستشفى الطوارئ الجديد، ثم مركز المحاكاة ومعمل الحاسب الآلي المركزي بكلية الطب.

وأشاد الدكتور عبدالعزيز قنصوة بما تشهده الجامعة من مشروعات تطوير وتحديث في مختلف القطاعات الأكاديمية والبحثية والخدمية، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس حرص الجامعة على تعزيز جودة العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب والباحثين، لافتًا إلى ما تتميز به الجامعة من كوادر علمية وخبرات متميزة تسهم بفاعلية في دعم المنظومة التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع.

وأكد الوزير أن المشروعات الجاري تنفيذها تأتي في إطار خطة الدولة للتطوير والتوسع المستمر في منشآت الجامعات، بما يواكب متطلبات التنمية الشاملة ويُسهم في توفير بيئة تعليمية متكاملة ومحفزة على الإبداع والابتكار، وذلك في ظل الدعم المتواصل الذي توليه القيادة السياسية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار إلى أن التوسع في البنية التحتية والمنشآت الجامعية يسير بالتوازي مع جهود التطوير النوعي للبرامج الأكاديمية والبحثية، بما يعزز من تنافسية الجامعة ويرتقي بجودة مخرجاتها التعليمية والبحثية، فضلًا عن دعم دورها في خدمة المجتمع والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين أن الجامعة تواصل تنفيذ خطة طموحة لتطوير المدينة الطبية وفق أعلى المعايير العالمية، بما يدعم توجه الدولة المصرية نحو الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتوفير رعاية طبية متقدمة تليق بالمواطن المصري، وتُسهم في دعم منظومة الرعاية الصحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار رئيس الجامعة إلى استمرار الجامعة في تنفيذ إستراتيجياتها الرامية إلى تعزيز مكانة المدينة الطبية كواحدة من أكبر وأحدث المدن الطبية الجامعية في مصر، بما تمتلكه من إمكانات علاجية وتعليمية وبحثية متطورة تخدم ملايين المواطنين سنويًا.

حضر الزيارة الدكتور عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة أماني أسامة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور رامي ماهر غالي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد صالحين نائب رئيس جامعة عين شمس  الأهلية للشئون الأكاديمية والدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور هشام أنور مدير مستشفى التخصصي والدكتور ياسر مجاهد مدير مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة والدكتور هشام الغزالي مدير مركز مصرى للأبحاث الطبية.

وزير التعليم العالي المشروعات التعليمية المستشفيات الخدمات الصحية

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