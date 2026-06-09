التعليم العالي: المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية يعلن خطة شاملة لتطوير المنظومة البحثية

في إطار جهود الارتقاء بأداء المراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز كفاءة منظومة العمل وتوفير بيئة عمل محفزة، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن خطة شاملة لتطوير الأداء الإداري والمالي، ودعم البحث العلمي، وتحسين الخدمات المقدمة للعاملين.

وكشف الدكتور باسم نبوي، القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه تم عقد لقاء موسع مع قيادات المعهد وأعضاء الهيئة البحثية، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام والعاملين بالمعهد، بهدف وضع رؤية متكاملة لتطوير الأداء وتعظيم الاستفادة من إمكانات المعهد وقدرات الباحثين والعلماء والعاملين به.

وأوضح الدكتور باسم نبوي أن خطة التطوير في المرحلة المقبلة ترتكز على عدة محاور رئيسية تشمل: تعزيز دور المعهد في خدمة المجتمع وإبراز أنشطته المختلفة للمواطنين، ودعم البحث العلمي والارتقاء بمكانة المعهد باعتباره بيت خبرة في مجالات الفلك والجيوفيزياء، بالإضافة إلى زيادة الدورات التدريبية ومكافآت النشر العلمي، وتكريم الباحثين المتميزين، وأضاف أن المعهد يستهدف كذلك تطوير مجلة المعهد، والمتحف العلمي، والموقع الإلكتروني، والتوسع في التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية، مع تعزيز التعاون والتكامل بين الأقسام العلمية بما يحقق رؤية المعهد وتاريخه العريق، فضلًا عن تعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية داخل المعهد.

وأشار الدكتور نبوي إلى أن خطة التطوير تستهدف كذلك رفع كفاءة الأداء الإداري والمالي، وتحديث آليات العمل بما يحقق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة، إلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للمنشآت، وتحسين بيئة العمل بما يوفر مناخًا مناسبًا للعاملين. كما تتضمن الخطة دعم البنية التكنولوجية بالمعهد من خلال التنسيق مع شركات الاتصالات بما يسهم في تحسين جودة الخدمات والاتصالات داخل المعهد.

وأكد الدكتور باسم نبوي حرص إدارة المعهد على تدشين مرحلة جديدة تقوم على تعزيز رضا العاملين وترسيخ روح الانتماء للمؤسسة، لافتًا إلى أن العنصر الإداري والبحثي يمثل الركيزة الأساسية لنجاح أي مؤسسة، وأن الإنجازات تتحقق من خلال تكامل جهود جميع العاملين بمختلف القطاعات.

وناقش الاجتماع تعزيز الجوانب المالية، فضلًا عن تعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية والصحية ودراسة تقديم خدمات طبية وعلاجية عبر زيادة موارد صندوق رعاية العاملين، وإعادة تفعيل الأنشطة والخدمات المقدمة للعاملين، واللجان الاجتماعية والرياضية، والنادي الاجتماعي، إلى جانب إحياء يوم الترفيه الشهري، بما يسهم في تعزيز الروابط الإنسانية ورفع الروح المعنوية للعاملين.

كما شهد الاجتماع حوارًا مفتوحًا مع العاملين والاستماع إلى مقترحاتهم واستفساراتهم، في إطار المشاركة الفاعلة وتبادل الرؤى بما يسهم في تطوير منظومة العمل داخل المعهد.

واختُتم الاجتماع بالإجابة عن استفسارات الحضور، والتأكيد على استمرار اللقاءات الدورية مع العاملين خلال المرحلة المقبلة، واتباع سياسة الباب المفتوح وتعزيز التعاون بين جميع العاملين، بما يسهم في استعادة المكانة العلمية والبحثية الرائدة التي يتمتع بها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية على المستويين المحلي والدولي.

جاء الاجتماع بحضور الأستاذ عبد الغني عزيز الأمين العام للمعهد، والمستشار أسامة الجرواني المستشار القانوني للمعهد، والأستاذ أحمد الرفاعي المدير المالي، والأستاذ مختار سليمان وكيل الإدارة المالية، إلى جانب مديري الإدارات ورؤساء الأقسام العلمية والإدارية بالمعهد.