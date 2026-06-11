التعليم العالي : 45 ألف بحث منشور في مجلات دولية

أكد الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن الجامعات المصرية حققت قفزات ملحوظة في كافة التصنيفات الدولية الكبرى .



وقال عبد الغفار في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز " ، :" الجامعات المصرية تحقق تقدما في تصنيف التخصصات العالمية مثل برامج الهندسة والصيدلة ".

وتابع عادل عبد الغفار :" الجامعات المصرية تعتبر قوة ناعمة على المستوى الإقليمي والدولي ".

وأكمل عادل عبد الغفار :" قاعدة البحث العلمي والنشر الدولي في الجامعات المصرية حققت طفرة ومعدل النشر الدولي السنوي بـ 45 ألف بحث منشور في مجلات دولية ".

ولفت عادل عبد الغفار :" لدينا جودة في البحوث العلمية المصرية في العالم وهذا مؤشر إيجابي بما يؤكد جودة البحث العلمي المصري ".