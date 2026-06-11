جامعة قناة السويس تفتح باب التقدم لجائزة الإرادة الذهبية لمتحدي الإعاقة دعمًا لقصص النجاح والتميز الإداري

أعلنت جامعة قناة السويس عن فتح باب التقدم لـ "جائزة الإرادة الذهبية لمتحدي الإعاقة" المخصصة للعاملين بالجهاز الإداري بالجامعة، وذلك في إطار حرصها على دعم ثقافة التميز المؤسسي، وتقدير النماذج المشرفة من ذوي الإعاقة الذين قدموا قصص نجاح ملهمة وأسهموا بإبداعهم وإنجازاتهم في الارتقاء بمنظومة العمل الجامعي، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الأستاذة الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ويأتي تنظيم الجائزة بإشراف المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والمحاسبة منى أزوريس، مدير إدارة متابعة المشروعات البحثية والتطبيقية، حيث تقرر أن يكون آخر موعد لتلقي طلبات التقدم للجائزة يوم 31 يوليو 2026.

وتهدف جائزة الإرادة الذهبية لمتحدي الإعاقة، التي تمنحها جامعة قناة السويس مرتين سنويًا، إلى تشجيع المتميزين من العاملين بالقطاع الإداري على الإبداع والابتكار، وإبراز قصص النجاح والإنجازات المتميزة في مختلف المجالات، بما يدعم قيم التميز والانتماء داخل المجتمع الجامعي.

ويبلغ إجمالي القيمة السنوية للجائزة ثمانية آلاف جنيه، يتم توزيعها على أربعة فائزين خلال العام، حيث يتم اختيار فائزين اثنين في شهر يونيو من العاملين بالجهاز الإداري بالكليات والإدارات المختلفة بالجامعة، بواقع ألفي جنيه لكل فائز، كما يتم اختيار فائزين آخرين في شهر ديسمبر بنفس القيمة المالية. وتُمول الجائزة من حساب خدمة المجتمع وتنمية البيئة "حساب مراكز الخدمة العامة".

وحددت اللائحة المنظمة للجائزة عددًا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، من بينها أن يكون المرشح حسن السير والسلوك والسمعة، ويتصف بالالتزام والانضباط، وألا يكون قد وقع عليه أي جزاءات طوال حياته الوظيفية، وأن يكون من العاملين الدائمين بالجامعة ومضى على تعيينه خمس سنوات على الأقل، بالإضافة إلى ألا يكون قد حصل على جائزة مماثلة من الدولة عن العمل ذاته.

كما أوضحت اللائحة أن تقييم المرشحين يتم وفق ثمانية معايير أساسية بإجمالي ثمانين درجة، بواقع عشر درجات لكل معيار، وتشمل: التفاعل الاجتماعي والتعلم والانتماء والعلاقات الطيبة مع الزملاء والمرؤوسين، والتفوق المهني في المهارات التي تتناسب مع قدرات المرشح، وتحقيق إنجازات متميزة تحفزه على الابتكار والاندماج مع المجتمع، والقدرة على التأثير في سلوك وآراء الآخرين، إلى جانب أن يكون المرشح على رأس العمل لمدة خمس سنوات متواصلة بتقدير كفاءة ممتاز، والتفاني والإخلاص في العمل وتحمل المسئولية، والصدق والأمانة والنزاهة والشفافية، فضلًا عن القدرة على استيعاب كل جديد والتكيف مع المتغيرات.

وفيما يتعلق بآلية التقدم للجائزة، أشارت اللائحة إلى أن الترشيح يتم من العاملين بالكليات والإدارات المختلفة بالجامعة من خلال عميد الكلية أو المدير العام، مع استيفاء استمارة التقييم الخاصة بالجائزة، على أن يقدم المرشح بيان حالة وسيرة ذاتية تتضمن أبرز إنجازاته داخل الكلية أو الإدارة التابع لها.

وتعرض الترشيحات على اللجنة المختصة بالجائزة لدراستها وفحصها وتقييمها واختيار الفائزين، ثم يعرض محضر اللجنة على مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومجلس الجامعة لاعتماد النتائج وإعلان أسماء الفائزين. كما تتولى اللجنة الخاصة بالجائزة رفع توصياتها النهائية إلى المجلسين لاعتماد منح الجائزة، ويتم تسليم شهادة التقدير الخاصة بالفائزين خلال احتفال عام تنظمه الجامعة.

وبالنسبة للأوراق والمستندات المطلوبة، يتعين على المتقدم تقديم عدد (2) فيل يتضمنان طلبًا موقعًا من المتقدم، وبيان حالة وظيفية، والسيرة الذاتية، ورقم الهاتف، وصورة من بطاقة الرقم القومي، وإثبات نوع الإعاقة، بالإضافة إلى إرفاق صورة من اللائحة الخاصة بالجائزة واستمارة التقييم.

وأوضحت الجامعة أن ملفات التقديم ترسل إلى الإدارة العامة لمشروعات البيئة – إدارة متابعة المشروعات البحثية والتطبيقية، مؤكدة أن يوم 31 يوليو 2026 هو آخر موعد لتلقي طلبات الترشح، داعية جميع العاملين من ذوي الإعاقة ممن تنطبق عليهم الشروط إلى اغتنام هذه الفرصة التي تعكس تقدير الجامعة لجهودهم وإسهاماتهم المتميزة، وإيمانها بأن الإرادة والتميز قادران على صنع نماذج مضيئة وملهمة داخل المجتمع الجامعي وخارجه.