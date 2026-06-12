حتى لا تكون فريسة .. التعليم العالي تعلن قائمة بالكيانات الوهمية 2026 - رابط

نشر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي قائمة رسمية بالكيانات والمعاهد التعليمية والجامعية الوهمية مع تحذير من الالتحاق بها، ويمكن الاطلاع على القائمة السوداء للكيانات الوهمية من خلال الرابط التالي اضغط هنا، وذلك استعدادا لتنسيق الجامعات 2026.

وأعدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قائمة سوداء بأسماء الكيانات الوهمية التي تدّعي كذبًا أنها معتمدة وتزعم منح شهادات معتمدة وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك، وإعلانها للطلاب وأولياء الأمور.

ويأتي ذلك في إطار المواجهة الحاسمة للكيانات الوهمية التي تعمل دون ترخيص من وزارة التعليم العالي وتمنح شهادات غير معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، ويقع الطلاب وأولياء الأمور فريسة لها.

وأُعلنت القائمة السوداء لهذه الكيانات الوهمية بالموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التعليم العالي وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ليتعرف الطلاب وأولياء الأمور على القائمة السوداء للكيانات الوهمية على مستوى الجمهورية.

وتتلقى وزارة التعليم العالي البلاغات بشأن أي كيانات وهمية، وتعمل على التحقق منها فورًا، كما تقوم فرق الضبطية القضائية بزيارات مفاجئة لرصد أي مخالفات.