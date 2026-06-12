التعليم العالي: الجامعات المصرية حققت قفزات ملحوظة على خريطة التصنيفات الدولية

أكد الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ الجامعات المصرية تشهد قفزات ملحوظة على خريطة التصنيفات الدولية، سواء في التصنيفات العامة مثل تصنيف “التايمز” أو في تصنيفات التخصصات العلمية.

وأشار إلى دخول 36 جامعة مصرية في تصنيف “تايمز هاير إيدوكاشن” العالمي للجامعات، ووجود 9 جامعات ضمن أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم، لافتا إلى أن هذا التقدم يعكس قوة الجامعات المصرية كقوة ناعمة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق، مقدمة برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ الجامعات المصرية حققت طفرة كبيرة في مجال البحث العلمي والنشر الدولي خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن عدد الأبحاث المنشورة دولياً بلغ نحو 45 ألف بحث سنوياً، مع التأكيد على أن جودة الأبحاث وارتفاع معدلات الاستشهاد بها من قبل باحثين حول العالم يعكس تطوراً مستمراً في المنظومة البحثية.

ولفت إلى أن بيئة التعليم في الجامعات المصرية شهدت تطوراً كبيراً على مستوى التكنولوجيا ومداخل التعليم وربط البحث العلمي بالصناعة، إلى جانب زيادة أعداد الطلاب الوافدين، مؤكداً أن مصر أصبحت تضم 129 جامعة تعمل وفق منظومة تعليمية أكثر تطوراً وكفاءة.

وأشار الدكتور عادل عبد الغفار إلى أن هذه المؤشرات مجتمعة أسهمت في تعزيز مكانة الجامعات المصرية دولياً، سواء في التصنيفات العامة أو في التصنيفات الخاصة بالتخصصات العلمية مثل الهندسة والطب والصيدلة والعلوم الإنسانية، موضحاً أن بعض البرامج حققت بالفعل قفزات غير مسبوقة في النشر الدولي والتصنيف.

وبيّن أن ذلك انعكس على تعزيز السمعة الأكاديمية للجامعات المصرية، وزيادة الإقبال من الجامعات الأجنبية على عقد شراكات أكاديمية، فضلاً عن ارتفاع أعداد الطلاب الوافدين للدراسة في الجامعات المصرية بمختلف المراحل.