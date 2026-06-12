قطر والسعودية ترحبان بالتقدم في المفاوضات الأمريكية الإيرانية وتدعمان توقيع اتفاق السلام

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إلى جانب تطورات جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية - في بيان اليوم /الجمعة/ - أن الجانبين أعربا عن ارتياحهما للتقدم الذي أحرزته المفاوضات، وإعلان الوساطة الباكستانية التوصل إلى الصيغة النهائية لاتفاق السلام، معربين عن تطلعهما إلى توقيع الجانبين الأمريكي والإيراني على الاتفاق قريباً.

وأكد الوزيران دعمهما الكامل للجهود الدبلوماسية الرامية إلى معالجة القضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وترسيخ فرص السلام المستدام في المنطقة.