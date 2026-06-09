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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم العالي يبحث إنشاء فرع لجامعة أكسفورد بروكس البريطانية في مصر

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يبحث إنشاء فرع لجامعة أكسفورد بروكس البريطانية في مصر
وزير التعليم العالي والبحث العلمي يبحث إنشاء فرع لجامعة أكسفورد بروكس البريطانية في مصر
نهلة الشربينى

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وفد جامعة أكسفورد بروكس البريطانية (Oxford Brookes University)، الذي ضم البروفيسور هيلين لافيل نائب رئيس الجامعة، والدكتور شون ماكني نائب رئيس الجامعة للشراكات التعليمية، وذلك بحضور الدكتورة غادة عبد الباري أمين مجلس شؤون أفرع الجامعات الأجنبية.

كما شارك في اللقاء ممثلو شركة "دي إنفستمنت"؛ المهندس أحمد داود رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ إيهاب سلامة الرئيس التنفيذي، والأستاذ مهند عمر مدير عام الشؤون المؤسسية، والدكتور محمد عبد الدايم مدير الاستراتيجيات وتطوير الأعمال.

تناول الاجتماع بحث إنشاء فرع لجامعة أكسفورد بروكس في مصر، واستعرض الوزير خطة الوزارة الخاصة بتدويل التعليم العالي والتوسع في الشراكات الدولية مع الجامعات المرموقة، مشيرًا إلى ما حققته الدولة من توسع في إنشاء أفرع لعدد من الجامعات الدولية، إلى جانب التوسع في إنشاء أفرع للجامعات المصرية في عدد من دول الخليج والقارة الإفريقية.

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة أن هذه الخطة الطموحة تستهدف ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي وقبلة تعليمية في المنطقة العربية والشرق الأوسط وإفريقيا، وتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية في رفع تنافسية المؤسسات الأكاديمية المصرية، فضلًا عن دعم جهود جذب المزيد من الطلاب الوافدين للدراسة في مصر، والاهتمام بالتوسع في منظومة التعليم عبر الحدود.

وثمّن الوزير الشراكات الناجحة التي تربط بين مصر والمملكة المتحدة في مجال التعليم العالي، والتي أسفرت عن إنشاء أفرع لعدد من الجامعات البريطانية المرموقة داخل مصر.

كما بحث الدكتور عبد العزيز قنصوة مع وفد الجامعة آفاق التعاون في مجال البحث العلمي التطبيقي، مؤكدًا توجه الوزارة نحو تعزيز التكامل بين الجامعات والصناعة، وربط الخطط البحثية باحتياجات التنمية المستدامة، وتشجيع تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات عملية ذات مردود اقتصادي وتنموي.

وناقش الجانبان البرامج الأكاديمية المزمع تقديمها، والتي تشمل الاقتصاد، وإدارة الأعمال، والعمارة، والهندسة، وعلوم الحاسب.

كما بحث الجانبان فرص التعاون في مجالات علوم الرياضة وإدارة الرياضة وتكنولوجيا الرياضة، في ضوء اهتمام الوزارة بتعزيز الأنشطة الرياضية بالجامعات، وتشجيع تكوين الفرق الرياضية الطلابية ودعم المنافسات الرياضية بين المؤسسات التعليمية، فضلًا عن تميز جامعة أكسفورد بروكس ببرامج هندسة السيارات ورياضة المحركات المرتبطة بفرق الفورمولا 1.

ومن جانبها، أعربت البروفيسور هيلين لافيل نائب رئيس جامعة أكسفورد بروكس عن تقديرها لما حققته مصر من تطور في منظومة التعليم العالي، مؤكدة اعتزاز الجامعة بالعلاقات الأكاديمية والعلمية التي تجمع بين مصر والمملكة المتحدة، وبالشراكات القوية بين الجانبين.

وأضافت أن الجامعة تسعى إلى تقديم تجربة تعليمية متميزة في مصر تسهم في إتاحة تعليم جامعي عالي الجودة للطلاب المصريين والدوليين، ونقل خبراتها في المجالات التي تتميز بها الجامعة. وأشارت إلى أن جامعة أكسفورد بروكس تُعد إحدى الجامعات الرائدة بالمملكة المتحدة، وتتميز بارتباط برامجها الأكاديمية باحتياجات سوق العمل، فضلًا عن تميزها في عدد من المجالات، من بينها إدارة الأعمال، والعمارة، والعلوم الصحية، وهندسة السيارات ورياضة المحركات المرتبطة بفرق الفورمولا 1.

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