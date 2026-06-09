سباق مع الزمن.. تعليم الإسكندرية يطبع امتحان هندسة جديدًا ويمنع تأجيل الاختبار

كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية أن المديرية لم تتجه إلى تأجيل الامتحان أو ترحيله إلى يوم آخر، وإنما قامت بإعداد وطباعة نسخة بديلة من امتحان الهندسة بصورة عاجلة، مع تطبيق إجراءات تأمين مشددة شملت استخدام أنظمة التكويد والباركود على أوراق الامتحان لضمان تتبع النسخ ومنع أي محاولات للتلاعب أو التسريب.

سباق مع الزمن لإنقاذ امتحان الهندسة

وأوضح أن المديرية خاضت سباق مع الزمن لإنقاذ امتحان الهندسة وضمان وصول نسخة مؤمنة للطلاب دون تأجيل أو ارتباك.

وأضاف أن فرق العمل بالمديرية نجحت في إنجاز عملية طباعة وتجهيز الامتحان البديل خلال وقت قياسي، مع مراعاة المعايير الفنية والتربوية التي تضمن تدرج الأسئلة ومناسبتها لمختلف المستويات التعليمية، بما يحقق العدالة والشفافية بين الطلاب.

وأشار المصدر إلى أن عملية توزيع الامتحان على الإدارات التعليمية والمدارس تمت بنجاح صباح اليوم، حيث وصلت المظاريف إلى المدارس قبل موعد انعقاد اللجان بوقت كافٍ، ما ساهم في انتظام سير الامتحانات دون أي تأخير أو تأثير على الطلاب.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية استمرار المتابعة الدقيقة لسير أعمال الامتحانات بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على نزاهة العملية الامتحانية وتوفير مناخ مناسب للطلاب داخل اللجان.